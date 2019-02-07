Комиссия постановила: центристы должны вернуть более 1,2 млн евро запрещенных пожертвований

Доказательную базу комиссии предоставил бывший партнер партии по рекламе Пааво Петтай.

По словам помощника председателя комиссии Каареля Таранда, они два месяца ждали от центристов информации, которая могла бы опровергнуть эту информацию, но так и не получили.

Официальное решение будет выслано партии в течение нескольких дней.