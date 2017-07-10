Комиссия постановила: Центристская партия должна вернуть 220 000 евро скрытого пожертвования

Комиссия по надзору за финансированием партий на последнем заседании постановила востребовать с Центристской партии полученное в результате продажи дома в Тарту скрытое пожертвование в размере 220 000 евро.

Когда-то партия получила в наследство часть дома в Тарту и в 2011 году продала ее Пааво Петтаю, который на протяжении долгого времени занимался предвыборными кампаниями и пиаром центристов. Сделка купли-продажи в действительности произошла в 2014 году. По заверению Петтая, стоимость дома составила 250 000 евро, но выяснилось, что на самом деле за дом было заплачено 30 000 евро, а по остальной сумме — 170 000 евро — цена была фиктивной.

Комиссия заподозрила, что данная сделка могла являться скрытым пожертвованием в размере 250 000 евро — 30 000 евро = 220 000 евро, так как партия получила за недвижимость стоимостью около 30 000 евро восьмикратную цену. На основании собранных из разных источников доказательств комиссия пришла к выводу, что Петтай заплатил за дом не из своих средств и что речь идет не о поступлении полученных в результате продажи средств, а о запрещенном с точки зрения закона о партиях пожертвовании в размере 220 000 евро. Шестью голосами ”за” и одном голосом ”против” комиссия решила вынести Центристской партии предписание о возврате запрещенного пожертвования или, если этого сделать невозможно, о внесении пожертвования в госказну.

Тартуский дом принес Петтаю и уголовные разбирательства. Петтай проходит подозреваемым по делу обвиняемого во взяточничестве Сависаара в связи с подозрениями по подделке документа и данных, связанных именно с этим домом.