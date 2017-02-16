16.02.2017, 11:38

Комиссия порекомендовала правительству частично перенести Академию внутренней безопасности в Нарву

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rus.delfi.ee
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Sisekaitseakadeemias
SisekaitseakadeemiaFoto: Tanel Meos

На рабочей встрече политиков решили предложить правительству частично перенести Академию внутренней безопасности в Нарву. Правительственный кабинет обсудит вопрос в ближайшие недели.

На состоявшейся сегодня рабочей встрече состоящая из политиков комиссия дала правительству рекомендацию частично перенести Академию внутренней безопасности в Нарву.

По словам советника правительства по СМИ Аве Тампере, рекомендация комиссии не означает, что решение о переезде Академии внутренней безопасности принято.

Правительство еще не обсуждало переезд Академии внутренней безопасности, и тема будет обсуждаться в правительственном кабинете в конце февраля или в начале марта.

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