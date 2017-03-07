Комиссия поддержала приоритеты правительства на время председательства Эстонии в ЕС

Комиссия по делам Европейского союза в соответствии с мнениями, представленными другими комиссиями Рийгикогу, поддержала позиции правительства в части приоритетов Эстонии на время председательства в Совете Европейского союза, значится в пресс-релизе.

Председатель комиссии Тоомас Витсут подчеркнул, что помимо работы над приоритетами председательства Эстонии в парламенте и в правительстве также необходимо дать жителям Эстонии четкую информацию о том, что мы собираемся делать во время председательства.

Премьер-министр Юри Ратас представил комиссии по делам Европейского союза обзор приоритетов Эстонии на время председательства в Совете Европейского союза. Ключевые слова: инновационная, открытая и безопасная Европа. К этому добавляются цифровые технологии.

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Премьер-министр пояснил комиссии, что Эстония безусловно продолжит искать решения для вопросов, которые подняла Мальта во время своего председательства. Он выразил надежду, что Эстония сможет продолжить решать конкретные вопросы, которые важны для Европы. В качестве примера он привел трудовую занятость молодежи и электронные решения.

Программа председательства Эстонии опирается на четыре основных сферы: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также открытая и долговечная Европа.

Комиссия по культуре отметила, что среди приоритетов председательства Эстонии могли бы быть и вопросы, связанные с профессиональным образованием. По мнению комиссии по экономике, в центре внимания должны быть и вопросы, связанные с авиасообщением.

Комиссия по сельской жизни отметила, что фермеры всех государств-членов ЕС должны находиться в равных условиях для честной конкуренции. По оценке комиссии по государственной обороне, ЕС должен провести учения по регулированию кризисов наподобие тех, что проводились НАТО.

Результаты обсуждений в комиссиях Рийгикогу правительство учтет при составлении более точной программы председательства. Она будет представлена на заседании кабинета министров в мае.

По инициативе комиссии по делам ЕС на 16 мая в качестве вопроса государственной важности запланировано обсуждение приоритетов председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

Правительство утвердит точную программу председательства 22 июня.