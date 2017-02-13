Комиссия по социальным делам продолжит обсуждение коллективных обращений о регулировании конопли

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам приняла решение продолжить обсуждение двух коллективных обращений о регулировании медицинской конопли и рынка конопли в апреле.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, комиссия приняла решение привлечь к дальнейшему обсуждению больше экспертов. ”В апреле комиссия по социальным делам планирует обсудить использование каннабиноидов в медицинских целях со специалистами из различных областей и медиками”, — сказала Кютт.

”Что касается регулирования рынка конопли, то мы должны запросить мнение конституционной комиссии, поскольку это не входит в компетенцию комиссии по социальным делам. Но, по мнению комиссии по социальным делам, с точки зрения здоровья изменение регулирования рынка конопли не обосновано”, — отметила Кютт, добавив, что ответы на коллективные обращения будут даны не позднее мая.

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В коллективном обращении ”Предложения Рийгикогу для более эффективного регулирования рынка конопли” авторы предлагают меры по организации производства и экспорту конопли.

В коллективном обращении партии ”Eestimaa Rohelised” ”Медицинская конопля должна стать реально доступна пациентам” авторы, в первую очередь, призывают расширить применение конопли в медицинских целях.

По оценке члена комиссии по социальным делам Марис Лаури, комиссия нуждается в дополнительной информации об использовании конопли в медицинских целях.

”Я не поддерживаю узаконивание употребления конопли в увеселительных целях. Я также хотела бы попросить министра здоровья и труда представить свое мнение о возможных поправках, касающихся использования конопли в медицинских целях”, — сказала Лаури.