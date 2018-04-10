10.04.2018, 11:10

Комиссия по социальным делам обсудит доступность услуг здравоохранения на открытом заседании


rus.delfi.ee
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Helmen Kütt
Helmen KüttFoto: Helmen Kütt

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам проведет открытое заседание на тему ”Здоровье для всех: как защитить людей от неравенства и больших затрат на услуги здравоохранения?”.

В заседании примут участие заинтересованные группы. Планируется обсудить, как уровень дохода, собственное участие и компенсация стоимости лекарства влияют на доступность лекарств, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Хельмен Кютт сказала, что в Эстонии действует солидарная система медицинского страхования. Большáя часть необходимых медицинских услуг доступна большинству пациентов. В то же время, доступность необходимой помощи по-прежнему ограничена по причине большо́й доли собственного участия пациентов в покрытии расходов на медицинские услуги.

Кютт отметила, что, согласно исследованиям, больше всего проблем возникает в связи с оплатой стоматологических услуг. Кроме того, люди не покупают многие лекарства по причине их высокой стоимости. ”Введенная в прошлом году компенсация на лечение зубов и в этом году — дополнительная компенсация стоимости лекарств были необходимы для повышения доступности лечения и лекарств”, — сказала Кютт.

Со вступительным докладом на заседании выступит министр здоровья и труда Евгений Осиновский. В ходе заседания будут представлены результаты исследования ”Связь дохода и собственного участия с доступностью и использованием услуг здравоохранения”, заказанного Министерством социальных дел.

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Также с докладом выступят аналитик Института политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета Андрес Вырк, руководитель отдела лекарственных препаратов и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ и руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Вырк расскажет, каким образом доход и собственное участие связаны с доступностью и использованием услуг здравоохранения. Тема доклада Лайдмяэ — ”Благодаря дополнительной компенсации лекарства станут дешевле для 110 000 человек”. Фридеманн будет говорить о том, как компенсация на лечение зубов для взрослых повысит доступность стоматологических услуг для жителей Эстонии.

На заседание приглашены представители Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, Эстонского представительства пациентов, Союза пациентов Эстонии, Центрального союза профсоюзов Эстонии, Центрального союза работодателей Эстонии, Всемирной организации здравоохранения, Департамента здоровья, Института развития здоровья, Департамента лекарственных средств, Союза больниц Эстонии, Союза врачей Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Союза медсестер Эстонии, Эстонского союза стоматологов, Союза производителей лекарств, Центра политических исследований Praxis, Союза защиты детей и Эстонского союза объединений пенсионеров.

В этом году Всемирный день здоровья, который прошел 7 апреля, был посвящен доступности медицинских услуг для всех. Цель акции — сократить неравенство в сфере здравоохранения, улучшить доступ к необходимой помощи и защитить людей от больших расходов на медицину. Сегодняшнее открытое заседание приурочено к этому дню и призвано проанализировать ситуацию в Эстонии.

Заседание состоится сегодня в конференц-зале Рийгикогу, начало в 14:00. Прямую трансляцию заседания можно будет посмотреть на домашней странице Рийгикогу.

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