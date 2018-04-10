Комиссия по социальным делам обсудит доступность услуг здравоохранения на открытом заседании

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам проведет открытое заседание на тему ”Здоровье для всех: как защитить людей от неравенства и больших затрат на услуги здравоохранения?”.
В заседании примут участие заинтересованные группы. Планируется обсудить, как уровень дохода, собственное участие и компенсация стоимости лекарства влияют на доступность лекарств, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии Хельмен Кютт сказала, что в Эстонии действует солидарная система медицинского страхования. Большáя часть необходимых медицинских услуг доступна большинству пациентов. В то же время, доступность необходимой помощи по-прежнему ограничена по причине большо́й доли собственного участия пациентов в покрытии расходов на медицинские услуги.
Кютт отметила, что, согласно исследованиям, больше всего проблем возникает в связи с оплатой стоматологических услуг. Кроме того, люди не покупают многие лекарства по причине их высокой стоимости. ”Введенная в прошлом году компенсация на лечение зубов и в этом году — дополнительная компенсация стоимости лекарств были необходимы для повышения доступности лечения и лекарств”, — сказала Кютт.