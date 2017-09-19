Комиссия по социальным делам обсудила изменение системы опеки детей

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила изменение системы опеки детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно нововведениям, за услуги детских домов и семейное устройство детей будут отвечать местные самоуправления. Комиссия решила направить законопроект на первое чтение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Одна из целей законопроекта — укрепить роль семейного устройства оставшихся без попечительства детей. Для этого планируется создать схему финансирования, которая будет мотивировать местные самоуправления направлять детей по возможности в приемные семьи, а не в детские дома.

”Для каждого ребенка необходимо найти качественную услугу опеки, которая соответствует именно его интересам и потребностям. Важно увеличить долю семейного устройства и эффективнее помогать подросткам, которые вступают во взрослую жизнь после детского дома или приемной семьи”, — подчеркнула председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

Она отметила, что это — необходимый законопроект, который способствует равному обращению с детьми, пребывающими в детском доме или приемной семье. Он также сделает задачи разных учреждений более ясными.

По словам члена комиссии Лийны Керсна, законопроект призван обеспечить, чтобы дети, оставшиеся без опеки своей биологической семьи, все же могли расти в семье, например, в приемной семье или с усыновителями.

”Мы знаем, что 30% детей, отделенных от своей семьи, живут в детских домах. В том числе и очень маленькие дети. Дети и без того травмированы, а такая среда не дает им возможности развивать семейные отношения и не поддерживает их душевное здоровье”, — сказала Керсна.

В будущем не менее 240 евро из выплачиваемых местному самоуправлению средств на ребенка, находящегося в детском доме или приемной семье, должны быть использованы для покрытия личных расходов этого ребенка. Это поможет обеспечить равное обращение. До сих пор эта сумма была значительно меньше для детей, находящихся под опекой или в приемной семье. В следующем году базовый бюджет устройства детей, оставшихся без попечения родителей, составит 16,7 миллиона евро.

В связи с упразднением уездных управ право организации детских домов с нового года переходит к местным самоуправлениям. Задачи уездных управ, связанные с устройством детей, разделятся между местными самоуправлениями и Департаментом социального страхования. Право выдачи разрешений на деятельность перейдет к Департаменту социального страхования, который в будущем также будет заниматься надзором.

Законопроект (489 SE) изменит Закон о социальном обеспечении и, в связи с этим, еще 18 законов.Комиссия решила направить законопроект пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 27 сентября.В ходе второго чтения комиссия по социальным делам вовлечет в производство по законопроекту поставщиков соответствующих услуг.

В сегодняшнем заседании приняли участие министр социальной защиты Кайа Ива и руководитель политики по попечительству над детьми Министерства социальных дел Сигне Рийсало.

На сегодняшнем заседании комиссия также решила направить на второе чтение проект закона о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и, в связи с этим, в другие законы (360 SE). Благодаря законопроекту местные самоуправления получат право ходатайствовать в суде о направлении ребенка в закрытое детское учреждение, если помочь ему иным способом невозможно и если поведение ребенка представляет опасность. Второе чтение состоится на пленарном заседании 27 сентября.