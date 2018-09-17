17.09.2018, 20:45

Комиссия по социальным делам инициировала законопроект о трансграничной передаче данных о здоровье


rus.delfi.ee
EST
Комиссия по социальным делам инициировала законопроект о трансграничной передаче данных о здоровье
ApteekFoto: Arno Mikkor

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам инициировала проект закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в Закон о лекарственных препаратах.

Законопроект позволит обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими государствами-членами Европейского союза, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, речь идет о платформе обмена данными. На данной платформе данные о здоровье из медицинской информационной системы и центра рецептов будут передаваться за рубеж. В Эстонии же соответствующие зарубежные данные будут направляться аптекам и лицам, осуществляющим медицинские услуги. ”В Эстонии мы привыкли, что электронный рецепт работает прекрасно. Хорошо было бы, если бы такая ситуация была и в других странах”, — сказала Кютт.

Заместитель председателя комиссии Моника Хауканымм отметила, что если медицинские данные и электронные рецепты жителя Эстонии, находящегося в иностранном государстве, можно будет передавать электронным образом и переводить на язык соответствующей страны, например, португальский, то находящиеся в Португалии люди смогут быстрее получить более адекватную медицинскую помощь. Таком образом будет обеспечена и доступность лекарств.

Участники заседания отметили, что при желании лицо может заблокировать возможность обмена данными. Если это не будет сделано, иностранная больница сможет по удостоверению личности получить критически важные данные о пациенте. Также было отмечено, что в случае оплаты полной стоимости лекарства пациент сможет запросить возврат предусмотренной ему в Эстонии льготы. Участники заседания также отметили, что Финляндия, Португалия и Хорватия уже заявили о своей готовности обмениваться данными.

В заседании приняли участие советник по вопросам права Министерства социальных дел Неле Нису и аналитик Центра инфосистем здравоохранения и социального обеспечения Катре Пруули.

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