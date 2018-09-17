Комиссия по социальным делам инициировала законопроект о трансграничной передаче данных о здоровье

Законопроект позволит обмениваться электронными рецептами и историями болезни с другими государствами-членами Европейского союза, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, речь идет о платформе обмена данными. На данной платформе данные о здоровье из медицинской информационной системы и центра рецептов будут передаваться за рубеж. В Эстонии же соответствующие зарубежные данные будут направляться аптекам и лицам, осуществляющим медицинские услуги. ”В Эстонии мы привыкли, что электронный рецепт работает прекрасно. Хорошо было бы, если бы такая ситуация была и в других странах”, — сказала Кютт.

Заместитель председателя комиссии Моника Хауканымм отметила, что если медицинские данные и электронные рецепты жителя Эстонии, находящегося в иностранном государстве, можно будет передавать электронным образом и переводить на язык соответствующей страны, например, португальский, то находящиеся в Португалии люди смогут быстрее получить более адекватную медицинскую помощь. Таком образом будет обеспечена и доступность лекарств.