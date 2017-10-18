Комиссия по соцделам выслушала мнения об организации устройства детей, оставшихся без попечения

Во вторник, 17 октября, на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам совместно с заинтересованными группами обсудила изменение системы опеки детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно нововведениям, за услуги детских домов и семейное устройство детей будут отвечать местные самоуправления, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт подтвердила, что комиссия тщательно обсудит предложения и возражения заинтересованных групп. При необходимости соответствующие поправки будут внесены в направленный на второе чтение законопроект.

На заседании был задан вопрос в связи с требованием о наличии высшего образования у человека, занимающегося воспитанием детей. По словам члена комиссии Лийны Керсна, можно обсудить введение переходного периода, в течение которого все, кто работает в этой сфере, могли бы получить необходимое образование. ”Требования могут быть более гибкими. Но в то же время государство должно дать четкий сигнал, что с детьми — и особенно с травмированными детьми — должны работать профессионалы”, — сказала Керсна.

Помимо этого, на заседании также обсудили применение закона, создание регистра и финансирование.

В связи с упразднением уездных управ право организации детских домов с нового года переходит к местным самоуправлениям. Задачи уездных управ, связанные с устройством детей, разделятся между местными самоуправлениями и Департаментом социального страхования. Право выдачи разрешений на деятельность перейдет к Департаменту социального страхования, который в будущем также будет заниматься надзором.

В заседании участвовали представители Детской деревни SOS, Эстонского объединения детских и подростковых попечительских учреждений, Союза городов Эстонии, Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, Союза уездных самоуправлений Эстонии, Департамента социального страхования, Союза защиты детей и Министерства социальных дел.

Заседание позволит комиссии подготовить ко второму чтению проект закона о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и, в связи с этим, в другие законы (489 SE). Комиссия продолжит обсуждение законопроекта на заседании в четверг.