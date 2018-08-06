06.08.2018, 07:05

Комиссия по соцделам совместно с заинтересованными группами обсудит изменение схемы компенсаций семьям


rus.delfi.ee
EST
Helmen Kütt
Helmen KüttFoto: Helmen Kütt

Сегодня в 11:00 комиссия по социальным делам начнет заседание в конференц-зале Рийгикогу. На заседании заинтересованные группы представят свои предложения по созданию условий для лучшего совмещения семейной жизни и работы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Перед тем, как направить законопроект на второе чтение, члены комиссии хотят встретиться с заинтересованными группами, чтобы выслушать их предложения о том, как лучше распределить нагрузку по воспитанию детей между родителями, — сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт. — Цель законопроекта — подчеркнуть важность времени, которое человек проводит с семьей, и дать больше возможностей для совместного воспитания детей”.

”Много обсуждений посвящено гибким формам работы будущего, которые не предъявляют столько жестких требований к месту и времени работы. К изменениям должны приспособиться и семьи. Поэтому работающим родителям нужны более гибкие возможности для организации семейного быта”, — сказала заместитель председателя комиссии по социальным делам Моника Хауканымм.

Проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям (652 SE) запустит вторую фазу изменений в системе родительских отпусков и компенсаций. Отпуск по беременности и родам будет включен в систему родительских отпусков. Появится возможность получить родительскую компенсацию по дням до достижения ребенком трех лет. Также родители смогут в течение двух месяцев вместе находиться в родительском отпуске. Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка, если тому не исполнилось девяти лет.

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Мнения касательно проекта закона о компенсациях семьям представили MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Lastekaitse Liit, Торгово-промышленная палата, Больничная касса и Палата людей с ограниченными возможностями. Предложения о поправках представили фракция Партии реформ и член Рийгикогу Тийна Кангро. Помимо представителей заинтересованных групп в заседании также примет участие министр социальной защиты Кайа Ива.

На повестке заседания комиссии по социальным делам также находятся подготовка проекта закона о внесении изменений в Закон о наркотических и психотропных веществах и об их исходных веществах (640 SE) к первому чтению и организация жизни ребенка, изъятого из семьи.

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