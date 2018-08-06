Комиссия по соцделам совместно с заинтересованными группами обсудит изменение схемы компенсаций семьям

Проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям (652 SE) запустит вторую фазу изменений в системе родительских отпусков и компенсаций. Отпуск по беременности и родам будет включен в систему родительских отпусков. Появится возможность получить родительскую компенсацию по дням до достижения ребенком трех лет. Также родители смогут в течение двух месяцев вместе находиться в родительском отпуске. Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка, если тому не исполнилось девяти лет.

Мнения касательно проекта закона о компенсациях семьям представили MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Lastekaitse Liit, Торгово-промышленная палата, Больничная касса и Палата людей с ограниченными возможностями. Предложения о поправках представили фракция Партии реформ и член Рийгикогу Тийна Кангро. Помимо представителей заинтересованных групп в заседании также примет участие министр социальной защиты Кайа Ива.

На повестке заседания комиссии по социальным делам также находятся подготовка проекта закона о внесении изменений в Закон о наркотических и психотропных веществах и об их исходных веществах (640 SE) к первому чтению и организация жизни ребенка, изъятого из семьи.