Комиссия по соцделам обсудила с заинтересованными группами идею создания попечительского страхования

В четверг, 12 октября, комиссия по социальным делам выслушала мнения заинтересованных групп в связи с коллективным обращением народного собрания по вопросам старения. Авторы обращения просят создать попечительское страхование, цель которого — уменьшить нагрузку на попечителей близких, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что проблема, связанная с попечительством близких, — очень острая. ”Уход за близкими зачастую ложится на плечи членов семьи, так как в Законе о семье обязательство возлагается именно на детей и внуков, — отметила Кютт. — Но если члены семьи уйдут с работы, чтобы заботиться о близких — это не лучшее решение для государства и самих людей”.

Автор предложения доктор Кай Сакс пояснила, что у многих людей не хватает средств на больницу по уходу. Поэтому они постоянно пользуются услугами разных сестринских больниц. Эти пациенты могли бы находиться в доме призрения, но пользуются услугой сестринского ухода за больным, так как не могут себе позволить услуги дома призрения. Сакс считает, что для решения этой проблемы необходимо создать попечительское страхование.

Предложение предусматривает создать финансируемую из общего источника систему попечительства, которая позволит выбрать самые подходящие услуги. Это поможет избежать ситуации, когда дорогие медицинские услуги используются нецелесообразно и неэффективно. Получение услуг и их оплата будут зависеть от объективно оцениваемой необходимости. Таким образом, не будут дискриминироваться люди, которые нуждаются в услугах попечительства или долгосрочного сестринского ухода, а также нуждающиеся в помощи люди, у которых есть близкие.

Создание попечительского страхования — это одна из 80 идей, которые весной были представлены народному собранию по вопросам старения по-новому, чтобы в будущем пожилые люди были более активными, счастливыми и могли больше работать. Согласно экспертам, 26 из представленных предложений возможно осуществить в Эстонии. Эти идеи прошли голосование на тематических семинарах, в которых участвовали авторы идей, эксперты, и заинтересованные лица.

В заседании участвовали представители Министерства социальных дел, Ассамблеи Сотрудничества Эстонии, Эстонской ассоциации гериатрии и геронтологии, рабочей группы по уменьшению нагрузки на попечителей, Союза страховых обществ Эстонии, MTÜ Eesti Omastehooldus, Министерства финансов, Больничной кассы и Эстонской ассоциации социальной работы.

В дальнейшем комиссия планирует обсудить идею создания попечительского страхования с финансовой комиссией и комиссией по проблеме для решения кризиса рождаемости.