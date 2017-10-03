Комиссия по соцделам обсудила повышение компенсаций на лекарства и схему семейных пособий

Сегодня на внеочередном заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроекты, рассматривающие гибкость системы семейных пособий и крупные компенсации на лекарства, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Поправки к закону должны уменьшить часть, которую должен оплатить пациент за лекарства. Благодаря этому у людей с низкими доходами появится больше возможностей для приобретения лекарств, — сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт. — Именно из-за высокой стоимости лекарств их часто не выкупают и назначенное врачом лечение не завершается. Поправки позволят повысить компенсации на лекарства для людей, особенно нуждающихся в лечении”.

Согласно законопроекту (514 SE), Больничная касса компенсирует до 50% счетов за лекарства лицам, за год потратившим на них от 100 до 300 евро. Компенсация за часть расходов, превышающую 300 евро, составляет 90%. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский пояснил комиссии, что компенсация рассчитывается в аптеке и подавать заявление на компенсацию не требуется. Дополнительные расходы для бюджета 2018 года, связанные с поправками, составляют три миллиона евро.

Член комиссии Юри Яансон предложил сделать счета за лекарства более понятными. ”Было бы разумно указать на счете, какой процент составляет собственное участие, а сколько за пациента платит государство”, — подчеркнул он.

Министр социальной защиты Кайа Ива представила обзор изменений схемы семейных пособий. Согласно законопроекту (517 SE), у отцов появится возможность брать отпуск по уходу за ребенком не на десять, а на тридцать рабочих дней. К восемнадцатимесячному периоду родительских компенсаций добавится один месяц, предназначенный для отпуска по уходу за ребенком для отцов. Компенсации не уменьшаются, если доход с трудовой деятельности не превышает половины от максимально установленного родительского пособия, т.е. 1544 евро в 2018 году. В случае, если доход родителя выше, ему гарантировано пособие в размере родительской компенсации. В следующем году это — 470 евро. Родительская компенсация будет рассчитываться на основании 12 месяцев, предшествовавших беременности.

”Этот законопроект делает организацию семейной жизни более гибкой и позволяет лучше распределять нагрузку между родителями”, — сказала Кютт.

Заместитель председателя комиссии Моника Хауканымм отметила, что если родитель получит право в течение трех лет в любой момент уйти в отпуск по уходу за ребенком, затем вернуться на работу, и так — неограниченное число раз, это может поставить работодателей в сложное положение. ”Изменения необходимы и повышают гибкость системы, но это может создать проблемы для работодателей. Например, при поиске заместителя. Помимо этого, необходимо обсудить срок, за который необходимо уведомить работодателя об уходе в отпуск”, — сказала Хауканымм.

Осиновский также представил проект закона о внесении изменений в Закон о Больничной кассе Эстонии и, в связи с этим, в другие законы (512 SE), который устанавливает поэтапное расширение доходной базы Больничной кассы и, в связи с этим — перенос расходов из государственного бюджета в бюджет Больничной кассы.

Ива представила проект закона о внесении изменений в Закон о лицах, репрессированных оккупационными режимами и в Закон о социальном обеспечении (518 SE). Он предусматривает увеличение пособий репрессированным с 192 евро до 230 евро. Также предусматривается выплачивать пособия в размере 230 евро лицам, которых принудительно направили из Эстонии на ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции.

Комиссия приняла решение направить все четыре законопроекта на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 11 октября.