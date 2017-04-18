Комиссия по соцделам: финансирование реабилитационных услуг должно быть стабильным

В понедельник, 17 апреля, на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам получила обзор доступности реабилитационных услуг. Она также обсудила базовое финансирование социальных реабилитационных услуг с представителями Министерства социальных дел, Департамента социального страхования и Кассы по безработице.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, финансирование реабилитационных услуг должно быть стабильным. ”Помимо обсуждения проблем, связанных с доступностью реабилитационных услуг, комиссия также подняла вопрос об отсутствии государственного плана для выполнения обязанностей после 2020 года, когда средства ЕС закончатся”, — сказала Кютт.

”В очереди за социальными реабилитационными услугами находится более 400 детей с ограниченными возможностями. Но нас радует, что на сегодняшний день есть договоренность о том, что в этом году они получат доступ к этим услугам. Но это не обеспечивает уверенность в будущем, если не будет изменений в базовом финансировании”, — отметила Кютт.

По словам представителя Департамента социального страхования, очередь на реабилитационные услуги для детей будет ликвидирована за счет изменений и перераспределения ресурсов внутри системы. Таким образом, дети с ограниченными возможностями получат доступ к услугам без очереди.

Люди в возрасте от 16 лет, которые подали или подадут ходатайство в этом году и которым должны быть предоставлены реабилитационные услуги, останутся в очереди.

По словам члена комиссии по социальным делам Юри Яансона, Департамент социального страхования следует похвалить за быстрое решение проблемы, связанной с очередью на реабилитационные услуги для детей с ограниченными возможностями.

”Для обеспечения базового финансирования социальных реабилитационных услуг следует разработать системное решение. Не должно возникать ситуации, где человек на длительное время остается в очереди за реабилитационной услугой из-за нехватки денег. В то же время, для реабилитационных услуг следует поставить более четкие цели”, — сказал Яансон.

По словам представителя Департамента социального страхования, помимо базового финансирования следует проанализировать, необходимо ли составлять план реабилитации для каждого ребенка перед предоставлением ему услуг. Также следует проанализировать, какую долю в услуге составляет финансирование расходов на транспорт и проживание.

По словам представителя Министерства социальных дел, систему следует упорядочить так, чтобы уменьшились расходы на составление планов реабилитации. Это позволит направлять больше средств на предоставление услуг.

В связи с реформой трудоспособности профессиональную реабилитацию для лиц с частичной трудоспособностью проводит Касса по безработице. Взрослые и дети с глубоким недугом по-прежнему будут получать услуги социальной реабилитации от Департамента социального страхования.