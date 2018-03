Комиссия по сельской жизни: в сельских регионах необходимо обеспечить гибкую организацию автобусного сообщения

Foto on illustratiivne

В комиссии Рийгикогу по сельской жизни прошло обсуждение продуманной организации автобусного сообщения в сельских регионах. В частности, обсуждались схемы движения и доступность услуги, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, от организации автобусного движения зависит повседневная жизнь населения сельских регионов, которая сильно изменилась в связи с проведенной административной реформой.

”Организуя автобусное движения на льготных условиях, мы должны учитывать и коммерческие линии, которые обслуживают большу́ю часть пассажиров. Коммерческим автобусным сообщением пользуется достаточно большое количество людей, для которых эта услуга является необходимой. Именно поэтому коммерческие линии могут работать без государственной поддержки”, — сказал Кокк. По его оценке, это необходимо учитывать при организации гибкой системы автобусного сообщения в сельских регионах.

В случае покупки билета на автобус дальнего следования в предварительной продаже должна быть возможность остановки по требованию, чтобы люди могли при желании запросить остановку. Кокк добавил, что в отношении остановки по требованию сегодня была достигнута договоренность. Об этом необходимо сообщить Департаменту шоссейных дорог, который совместно с перевозчиками найдет соответствующее решение.

По мнению заместителя председателя комиссии Урмаса Круузе, необходимо предотвратить ситуацию, в которой при организации общественных маршрутов рыночные условия будут существенно изменены. Таким образом услуге, которая хорошо функционирует при обычных рыночных условиях, при помощи государственных средств будет создана нездоровая конкуренция, которая отрицательно скажется на экономической деятельности перевозчиков. ”Если бесплатное внутриуездное автобусное сообщение будет создано без учета всех нюансов, может возникнуть подобная нездоровая конкуренция”, — сказал Круузе. Он добавил, что автобусные перевозки на коммерческой основе — это сегмент рынка, на который влияют решения по организации общественного автобусного транспорта.

Участники заседания комиссии отметили, что при введении бесплатного внутриуездного общественного транспорта пассажиры должны иметь возможность пользоваться внутриуездными коммерческими линиями на тех же условиях в случае, если между исходным и конечным пунктом отсутствует общественное автобусное сообщение с разумным графиком.

Участники заседания поддержали предложение, согласно которому коммерческим перевозчикам будет компенсироваться доход от продажи билетов, недополученный по причине перевоза групп лиц, имеющих по закону право бесплатного проезда. Также необходимо сформировать систему более гибкого обслуживания редко используемых остановок на маршрутах дальнего следования.

Кроме того, разумно было бы ввести поправку в Закон о подоходном налоге, согласно которой затраты на проезд работников на общественном транспорте будут компенсироваться таким образом, что они не будут считаться специальной льготой с точки зрения налогообложения.

Комиссия по сельской жизни проанализирует представленные предложения и направит их на рассмотрение профильному министерству.

На заседание комиссии по сельской жизни были приглашены представители Министерства экономики и коммуникаций, Департамента шоссейных дорог, Союза городов и волостей Эстонии, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, OÜ Taisto Liinid, AS GoBuss, AS Mootor Grupp и AS T Grupp.