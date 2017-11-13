Комиссия по сельской жизни Рийгикогу обсудила с китайскими коллегами возможности расширения сотрудничества

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни встретилась с делегацией комиссии парламента Китая по сельскому хозяйству и сельской жизни. Стороны обсудили возможности развития двустороннего торгового сотрудничества, — сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, участники встречи обсудили расширение экспорта эстонских продуктов сельского хозяйства в Китай. На встрече с китайской делегацией он подчеркнул репутацию Эстонии как государства с экологическим сельским хозяйством. ”Эстония прежде всего заинтересована экспортировать на китайский рынок молочные продукты, продукты детского питания, а также птичье мясо, свинину, говядину и рыбу”, — сказал Кокк. Он добавил, что отдельную ценность представляет разработка молочных продуктов и применение новых технологий для достижения успеха на китайском рынке. По словам Кокка, укреплять сотрудничество следует именно в этом направлении, чтобы увеличить объем экспорта за счет новых продуктов.

Заместитель председателя комиссии по сельской жизни Урмас Круузе и члены комиссии Игорь Грязин, Мартин Репинский, Арно Сильд и Артур Тальвик в ходе дискуссии отметили разные аспекты, связанные с экологическим сельским хозяйством.

Лун Чжуанвэй сказал, что в Китае нет законодательных преград для экспорта эстонской сельскохозяйственной продукции. Он добавил, что сам лично ждет возможности купить на китайском рынке эстонские молочные и прочие сельскохозяйственные продукты. Гости также проявили интерес к эстонскому законодательству в области сельской жизни и сельского хозяйства.

Участники встречи отметили, что двустороннее сотрудничество с Китаем стало активным после 2014 года, когда между двумя государствами восстановились отношения на высшем уровне. В результате этого был подписан двусторонний план действий. Нынешнее сотрудничество проходит в рамках этого соглашения. В дальнейшем Эстонию планируют посетить представители китайской службы по безопасности продуктов питания, чтобы провести необходимые процедуры для открытия рынка для новых товаров.

В ходе визита гости планируют встретиться с представителями Министерства по делам сельской жизни и Фонда развития сельской жизни. Во вторник они ознакомятся с предприятием E-piim в Йыгевамаа и посетят экологическую ферму Паюси.