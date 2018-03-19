Комиссия по сельской жизни обсудит связанные со строительством Rail Baltic уездные планировки

Сегодня на заседании комиссии Рийгикогу по сельской жизни будет обсуждаться текущая ситуация с проектом Rail Baltic. Также планируется обсудить деятельность по проекту в этом году и вопросы, связанные с планировочными решениями в уездах, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Согласно Закону о ратификации соглашения между правительством Эстонской Республики, правительством Литовской Республики и правительством Латвийской Республики о развитии железнодорожной трассы Rail Baltic / Rail Baltica, помимо приложения о планировании инвестиций Rail Baltic к ежегодному закону о государственном бюджете также прилагается план действий по строительству эстонской части железной дороги в указанный хозяйственный год. Запланированные инвестиции необходимо показывать по объектам и указывать их предположительную стоимость. К сожалению, это не было сделано. В связи с этим мы хотим познакомиться с ситуацией с Rail Baltic на данный момент. Также мы хотим получить информацию о том, как на строительство железной дороги влияют жалобы, которые были поданы в Таллиннский административный суд с целью остановить уездное планирование”, — сказал председатель комиссии по сельской жизни Айвар Кокк.

Он пояснил, что в производстве Рийгикогу находится проект закона о приобретении недвижимой вещи в связи с общественным интересом (598 SE). Цель законопроекта — способствовать достижению договоренности с владельцем земли и, таким образом, ускорить строительство объекта, представляющего общественный интерес. В случае достижения договоренности по малым участкам предусмотрены ускоренный порядок производства и дополнительные компенсации для владельцев земли. Кроме того, вместо платы за приобретение недвижимой вещи в дальнейшем владельцам земли можно будет предлагать различные альтернативы. Например, можно будет обменять недвижимую вещь или инициировать производство по изменению границ участка или недвижимой вещи. Владельцам земли также планируется компенсировать затраты на делопроизводство. При обмене недвижимой вещи будет действовать принцип, согласно которому участки должны быть аналогичными по географическому расположению и цели использования.

На заседание приглашены представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, гражданского объединения ”Avalikult Rail Balticust” и волостной управы Кохила.

Трансляцию заседания комиссии можно посмотреть в интернете.