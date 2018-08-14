14.08.2018, 12:37

Комиссия по сельской жизни обсудит помощь фермерам для смягчения последствий длительной засухи


rus.delfi.ee
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Põua käes kannatav kartulipõld
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня комиссия Рийгикогу по сельской жизни проведет выездное заседание в Институте растениеводства Эстонии в Йыгева. В центре внимания вновь будут влияние длительной засухи на сельское хозяйство и возможные меры по смягчению ее последствий. Заседание послужит продолжением внеочередному заседанию комиссии, которое состоялось 30 июля.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, члены комиссии соберутся вновь, чтобы заслушать обзор применения средств для увеличения собственного капитала Фонда развития сельской жизни. Также планируется выяснить, готов ли Департамент сельскохозяйственных регистров и информации выплатить дотации фермерам ранее установленной даты.

”Решение выделить из государственного бюджета 20 миллионов евро на обеспечение фермерам гарантии в случае возможных требований по кредитам со стороны банков было необходимой мерой. Кроме того, необходимо обсудить с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации возможность досрочной выплаты пособий фермерам. Обычно департамент выплачивает дотации в декабре, но в этом году фермерам они могут потребоваться уже в сентябре”, — сказал Кокк. Он подчеркнул, что фермерам необходимо обеспечить финансовые возможности для весеннего посева и увеличения поголовья.

По оценке Кокка, одним из вариантов поддержки фермеров в борьбе с последствиями засухи может послужить мера по восстановлению потенциала производства в рамках программы развития сельской жизни. Он отметил, что согласно уведомлению Европейской комиссии, производители могут получить поддержку в рамках программы развития сельской жизни в случае, если государство-член признает засуху стихийным бедствием. В случае принятия соответствующего решения ущерб, нанесенный сельскохозяйственному производству по причине засухи, можно возместить в рамках восстановления потенциала производства в объеме до 100%. ”Необходимо решить вопрос, следует ли объявить засуху в определенных регионах стихийным бедствием”, — сказал Кокк.

По его словам, еще целый ряд острых проблем необходимо решить в срочном порядке, чтобы спасти урожай текущего года. Он пояснил, что в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды необходимо пересмотреть ограничения по использованию воды и требования, проистекающие из Закона о воде. Следует рассмотреть возможность смягчения требований в порядке исключения. Это в особенности касается выдачи разрешения на хозяйственную деятельность в защитной зоне водоема, чтобы в засушливое лето в ней была возможность запасти корм.

После заседания члены комиссии посетят Йыгевамаа и Тартумаа, где познакомятся с местным сельским предпринимательством и встретятся с фермерами.

На заседание комиссии приглашены министр сельской жизни Тармо Тамм, представители Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды, Департамента сельскохозяйственных регистров и информации, Фонда развития сельской жизни, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, Центрального союза земледельцев Эстонии, Союза садоводов Эстонии, Института растениеводства Эстонии и фермеры Йыгевамаа и Тартумаа.

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