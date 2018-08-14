Комиссия по сельской жизни обсудит помощь фермерам для смягчения последствий длительной засухи

По оценке Кокка, одним из вариантов поддержки фермеров в борьбе с последствиями засухи может послужить мера по восстановлению потенциала производства в рамках программы развития сельской жизни. Он отметил, что согласно уведомлению Европейской комиссии, производители могут получить поддержку в рамках программы развития сельской жизни в случае, если государство-член признает засуху стихийным бедствием. В случае принятия соответствующего решения ущерб, нанесенный сельскохозяйственному производству по причине засухи, можно возместить в рамках восстановления потенциала производства в объеме до 100%. ”Необходимо решить вопрос, следует ли объявить засуху в определенных регионах стихийным бедствием”, — сказал Кокк.

По его словам, еще целый ряд острых проблем необходимо решить в срочном порядке, чтобы спасти урожай текущего года. Он пояснил, что в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды необходимо пересмотреть ограничения по использованию воды и требования, проистекающие из Закона о воде. Следует рассмотреть возможность смягчения требований в порядке исключения. Это в особенности касается выдачи разрешения на хозяйственную деятельность в защитной зоне водоема, чтобы в засушливое лето в ней была возможность запасти корм.

После заседания члены комиссии посетят Йыгевамаа и Тартумаа, где познакомятся с местным сельским предпринимательством и встретятся с фермерами.

На заседание комиссии приглашены министр сельской жизни Тармо Тамм, представители Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды, Департамента сельскохозяйственных регистров и информации, Фонда развития сельской жизни, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, Центрального союза земледельцев Эстонии, Союза садоводов Эстонии, Института растениеводства Эстонии и фермеры Йыгевамаа и Тартумаа.