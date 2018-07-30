30.07.2018, 07:05

Комиссия по сельской жизни и фермеры обсудят решение проблем, связанных с засухой

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rus.delfi.ee
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PõudFoto: Ilmar Saabas

Сегодня комиссия Рийгикогу по сельской жизни проведет внеочередное заседание в Йыгева, где совместно с представителями сельскохозяйственных организаций обсудит проблемы, вызванные длительной засухой, и их возможные решения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Айвара Кокка, наиболее серьезный ущерб засуха причинила Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Рапламаа. ”Владельцы молочного скота не могут запасти достаточное количество корма на зиму. Овощеводы перепахали поля с не уродившимися капустой и морковью. Надеяться на урожай картофеля и других овощей также особо не приходится, — описал ситуацию Кокк. — Для того, чтобы поддержать фермеров, мы должны просить помощи у Европейской комиссии и, при необходимости, изыскать средства в государственном бюджете”.

”Правительство должно действовать быстро и найти способы помочь наиболее пострадавшим от засухи производителям, чтобы предотвратить кризис в сельском хозяйстве”, — сказал заместитель председателя комиссии по сельской жизни Урмас Круузе. Он добавил, что жара также нанесла серьезный ущерб в Латвии и в Литве. Правительства этих стран сейчас активно пытаются решить возникшие проблемы.

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Заседание комиссии по сельской жизни пройдет в Институте растениеводства Эстонии в Йыгева. На заседание приглашены министр сельской жизни Тармо Тамм и представители Института растениеводства Эстонии, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, Центрального союза земледельцев Эстонии, Союза садоводов Эстонии и Союза сельскохозяйственных производителей Йыгевамаа.

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