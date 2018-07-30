Комиссия по сельской жизни и фермеры обсудят решение проблем, связанных с засухой

”Правительство должно действовать быстро и найти способы помочь наиболее пострадавшим от засухи производителям, чтобы предотвратить кризис в сельском хозяйстве”, — сказал заместитель председателя комиссии по сельской жизни Урмас Круузе. Он добавил, что жара также нанесла серьезный ущерб в Латвии и в Литве. Правительства этих стран сейчас активно пытаются решить возникшие проблемы.

Заседание комиссии по сельской жизни пройдет в Институте растениеводства Эстонии в Йыгева. На заседание приглашены министр сельской жизни Тармо Тамм и представители Института растениеводства Эстонии, Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, Центрального союза земледельцев Эстонии, Союза садоводов Эстонии и Союза сельскохозяйственных производителей Йыгевамаа.