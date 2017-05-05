Комиссия по расследованию домогательств в ТУ: профессор нарушил добрые академические традиции

В конце февраля Тартуский университет создал комиссию по расследованию возможного неравного обращения в одном из институтов ТУ.

Согласно обнародованному недавно отчету комиссии, связанный с инцидентом профессор нарушил добрые академические традиции, объединив личную жизнь и рабочую среду. Кроме того были выявлены недочеты в деятельности должностных лиц университета. Члены комиссии сошлись в необходимости внесения изменений в систему докторского обучения.

„9 мая мы представим отчет ректорату, после чего ректор выскажет свою позицию относительно наших предложений”, — сказал академический секретарь Андрес Соосаар и выразил надежду на то, что университет вынесет из всего этого урок и далее будет избегать подобных случаев и квалифицированно реагировать на проблемные ситуации.