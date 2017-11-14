Комиссия по проблеме сформировала рабочую группу по демографической политике

Комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости созвала рабочую группу по демографической политике, цель которой – составить программу развития основ демографической политики на 2018–2035 гг.

Программа развития станет основой для планирования дальнейшей деятельности государства, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По мнению председателя комиссии по проблеме Сирет Котка-Репинской, важно, чтобы демографическая политика Эстонии основывалась на общих принципах и ценностях. ”Демографическая политика — очень разносторонняя тема, где требуется обсудить много вопросов. Поэтому мы созвали рабочую группу из экспертов в этой области, чтобы они тщательно обсудили все возникшие вопросы. Так мы сможем быть уверены, что основы демографической политики будут продуманы и целостны”, — сказала Котка-Репинская.

”Основы демографической политики — крайне важный документ, и будет отличным подарком на столетие Эстонской Республики”, — добавила она.

По словам члена комиссии по проблеме Моники Хауканымм, основы демографической политики необходимы, чтобы остановить сокращение численности населения Эстонии. ”Основы демографической политики должны стать документом, который используется во многих областях. И при проведении любой дальнейшей деятельности и выполнении программ развития заложенные в этом документе принципы действительно необходимо учитывать. Иначе это начинание не имеет особого смысла”, — отметила Хауканымм.

По плану программа развития должна быть представлена Рийгикогу не позднее февраля 2018 года.

Руководить рабочей группой будет председатель комиссии по проблеме. Членами группы станут ученые и представители заинтересованных групп и государственных учреждений.

Рабочая группа соберется на первое заседание 20 ноября. Встреча пройдет в 13:00 в конференц-зале Рийгикогу. Заседание будет открытым и транслироваться в интернете.