Комиссия по проблеме привлечет заинтересованные группы к разработке основ государственной реформы

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу состоится коллективное обсуждение, организованное комиссией по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы. Цель обсуждения – ознакомиться с мнениями и предложениями заинтересованных групп, чтобы разработать основы государственной реформы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Танеля Талве, важно определить отправные точки, чтобы достичь единого понимания сути реформы. ”На сегодняшний момент все понимают смысл государственной реформы по-разному. Поэтому мы хотим объединить все идеи и утвердить основные направления реформы, призванной улучшить благосостояние людей, — добавил Талве. — Для осуществления государственной реформы необходимо достичь единого понимания ее основ, а также определить наиболее важные критерии и ценности”. ”Для этого сегодня и состоится коллективное обсуждение, на которое мы пригласили экспертов разных областей со всей Эстонии”.

В качестве модераторов обсуждения выступят руководитель Ассамблеи сотрудничества Эстонии Теэле Пехк, руководитель исследований Центра мониторинга развития Меэлис Китсинг, руководитель отдела защиты правопорядка Канцелярии канцлера права Кюлли Таро и экономический эксперт Отть Пярна.

В дискуссионных группах будут обсуждаться следующие темы: люди и сообщества, управление и модели управления (в т.ч. новые технологические решения), формирование политических направлений (в т.ч. государственные услуги) и конкурентоспособное государство.

Мероприятие будет проведено в формате ”Мирового кафе”. Участники смогут представить свои мнения и предложения в течение получаса. Затем модераторы всех групп подведут итоги дискуссии.

Коллективное обсуждение начнется в конференц-зале Рийгикогу в 12:30. С программой и темами мероприятия можно ознакомиться здесь.