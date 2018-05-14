14.05.2018, 10:20

Комиссия по проблеме представит основы демографической политики

 (15)
rus.delfi.ee
EST 1
Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Foto: Andres Putting

14 мая комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости представит новый документ ”Основы демографической политики 2035”, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии Сирет Котка-Репински, основы демографической политики включают в себя цели и направления деятельности в основных сферах, связанных с развитием населения, до 2035 года.

”Цель демографической политики Эстонии — в соответствии с Конституцией обеспечить сохранение эстонского народа, языка и культуры, а также сохранение и развитие населения”, — отметила Котка-Репински. Председатель отметила, что наиболее важными принципами демографической политики являются приоритизация населения и обеспечение всем детям безопасной среды, способствующей раскрытию их способностей.

”Основы демографической политики не являются готовым планом действий по решению демографического кризиса. В документе прописаны принципы, которые лягут в основу программ развития и других стратегических документов в соответствующих сферах, — сказала Котка-Репински. — После того, как будут определены основные направления деятельности, государственные учреждения и самоуправления смогут начать разрабатывать конкретные меры”.

Заседание откроет председатель комиссии по проблеме Сирет Котка-Репински. Документ представят руководители рабочих групп по демографической политике: ведущий научный сотрудник Эстонского центра демографии Таллиннского университета профессор Аллан Пуур, профессор геоурбанистики и географии народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару и профессор государственной теории Таллиннского университета Лейф Калев.

Документ создала рабочая группа Рийгикогу по демографической политике, в состав которой входили председатель, заместитель председателя, члены, ученые и представители заинтересованных групп и государственных учреждений.

Презентация начнется в 14:00 в конференц-зале Рийгикогу. Мероприятие будет транслироваться в интернете.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

14.05.2018
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии прекратила сокращаться

14.05.2018
В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 20,9% меньше мужчин. Разница в оплате труда мужчин и женщин в последнее время стабильно сокращалась, но в 2017 году впервые за последние три года она не изменилась, передает rus.err.ee.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
140,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Финал "Евровидения-2018", День матери, летняя погода и несколько ЧП

14.05.2018
В субботу, 12 мая, прошел финал "Евровидения-2018" — победителем стал Израиль, Эстония заняла 8 место. А в воскресенье, 13 мая, по всей Эстонии отмечали День матери. Все самые важные новости прошедших выходных читайте в нашей подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию

14.05.2018
В нашу рубрику ”Слуховое окно” пришло несколько писем от полных женщин, которые жаловались на унижения со стороны более стройных граждан и даже просили принять закон о запрете дискриминации людей в теле. Наша собеседница — модель plus size и ”Мисс Россия — 2018” среди корпулентных дам Катерина Строгонова своими размерами гордится. Более того, она уверена: нет никакой дискриминации полных. На самом деле мужчинам такие женщины очень нравятся, а тот, кто думает иначе, просто имеет комплексы, которые надо устранять, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Интерьер за три копейки: что стоящего можно найти в таллинских комиссионках

14.05.2018
Мода на вторичное использование и богемный стиль как нельзя кстати тем, кто не хочет много тратить на аксессуары для дома. Вот подборка реальных вещей, купленных в таллинских комиссионках за последнее время.
Подробнее

В интернете выставлено на продажу уникальное "шпионское кольцо КГБ"

14.05.2018
Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Учитель: домашние задания детям не нужны

14.05.2018
Оценки, зубрежка, домашние задания – все это школа, скажет большинство родителей. Что угодно, но только не школа, – ответит педагог Дима Зицер, директор школы и создатель Института Неформального образования. Он рассказал, как можно и нужно учить детей по-другому.
Подробнее