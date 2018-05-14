Комиссия по проблеме представит основы демографической политики

14 мая комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости представит новый документ ”Основы демографической политики 2035”, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии Сирет Котка-Репински, основы демографической политики включают в себя цели и направления деятельности в основных сферах, связанных с развитием населения, до 2035 года.

”Цель демографической политики Эстонии — в соответствии с Конституцией обеспечить сохранение эстонского народа, языка и культуры, а также сохранение и развитие населения”, — отметила Котка-Репински. Председатель отметила, что наиболее важными принципами демографической политики являются приоритизация населения и обеспечение всем детям безопасной среды, способствующей раскрытию их способностей.

”Основы демографической политики не являются готовым планом действий по решению демографического кризиса. В документе прописаны принципы, которые лягут в основу программ развития и других стратегических документов в соответствующих сферах, — сказала Котка-Репински. — После того, как будут определены основные направления деятельности, государственные учреждения и самоуправления смогут начать разрабатывать конкретные меры”.