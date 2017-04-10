Комиссия по проблеме предложит правительству отказаться от метода переписи, основанного только на регистре

На заседании комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости предложила правительству использовать при переписи народонаселения и жилых помещений в 2020 году комбинированный метод переписи и отказаться от метода, основанным только на регистре.

”В ходе обсуждения комиссия пришла к выводу, что проводить перепись народонаселения, исходя из регистра, нецелесообразно. В регистрах не отображаются корректные базовые данные людей. В ряду важных данных из-за выбранной методики возникают отклонения”, — сказала председатель комиссии по проблеме Сирет Котка.

”Комиссия по проблеме считает, что при проведении переписи народонаселения и жилых помещений многое зависит от выбора методики. Важно учитывать, насколько эффективно с помощью определенного метода удается собирать данные, — сказала Котка. — Поэтому мы просим правительство обратить внимание на недостатки метода переписи, основанного на регистре, и взвесить возможность использования комбинированного метода при проведении переписи народонаселения и жилых помещений в 2020 году”.

Комиссия по проблеме для решения кризиса рождаемости также хочет узнать у правительства, кто является основным контактным лицом комиссии по проблеме на уровне исполнительной власти. Комиссия также хочет узнать, каковы роли и задачи министерств по вопросу решения кризиса рождаемости и как министерства описывают эти роли в своих рабочих планах. ”Сегодня у нас нет контактного лица в правительстве и министерствах, к которому обратиться по вопросам решения кризиса рождаемости”, — пояснила Котка.

Комиссия по проблеме для решения кризиса рождаемости на двух заседаниях обсудила тему переписи народонаселения и жилых помещений в 2020 году, которая основана на регистре, а также вопросы, связанные с подготовкой к переписи. На заседаниях комиссия получила обзор позиций представителей Департамента статистики и центра демографии при институте общественных наук Таллиннского университета.