Комиссия по проблеме организует конференцию об эстонцах за рубежом

По словам председателя комиссии Сирет Котка-Репински, становится все важнее сохранять связи с соотечественниками за рубежом. ”Необходимо подумать о том, какие средства или каналы следует использовать для сохранения связи живущих за рубежом эстонцев со своей страной, — отметила Котка-Репински. — Независимо от того, находятся ли наши соотечественники в Эстонии, Финляндии или Австралии, нас слишком мало, чтобы мы могли позволить им выпасть из нашей культурной и экономической жизни”.

Цель конференции — обсудить политику государства по отношению к эстонской диаспоре через десять лет. Также планируется обсудить распределение эстонцев по зарубежным государствам в настоящий момент и в будущем и сохранение связей с этими людьми. Представители Литвы расскажут о своем опыте осуществления программы соотечественников.