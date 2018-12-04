04.12.2018, 12:15

Комиссия по проблеме организует конференцию об эстонцах за рубежом

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rus.delfi.ee
EST
Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Foto: Andres Putting

6 декабря в конференц-зале Рийгикогу пройдет конференция ”Эстонская диаспора в 2030 году”. Организатором конференции выступает комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости.

По словам председателя комиссии Сирет Котка-Репински, становится все важнее сохранять связи с соотечественниками за рубежом. ”Необходимо подумать о том, какие средства или каналы следует использовать для сохранения связи живущих за рубежом эстонцев со своей страной, — отметила Котка-Репински. — Независимо от того, находятся ли наши соотечественники в Эстонии, Финляндии или Австралии, нас слишком мало, чтобы мы могли позволить им выпасть из нашей культурной и экономической жизни”.

Цель конференции — обсудить политику государства по отношению к эстонской диаспоре через десять лет. Также планируется обсудить распределение эстонцев по зарубежным государствам в настоящий момент и в будущем и сохранение связей с этими людьми. Представители Литвы расскажут о своем опыте осуществления программы соотечественников.

Конференцию откроют председатель комиссии Сирет Котка-Репински и министр образования и науки Майлис Репс. С докладами выступят представители Таллиннского технического университета, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел Литвы, Государственной канцелярии и Института внешней политики, а также атташе по культуре Эстонии в Берлине и эстонцы, проживавшие за рубежом.

Программа и регистрационная форма конференции доступны на домашней странице Рийгикогу.

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