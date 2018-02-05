Комиссия по окружающей среде упорядочит переработку отходов

На сегодняшнем заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит поступившие от заинтересованных групп предложения о поправках к проекту закона об отходах (495 SE).

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, предложения, поступившие от соответствующих групп ко второму чтению законопроекта, будут рассматриваться по частям на заседаниях комиссии в феврале и марте. Все они требуют тщательного изучения. ”На первом обсуждении, которое состоится сегодня, в центре внимания будут следующие темы: определение производителя, его основные обязанности, разрешение на деятельность упаковочной организации, обязанности проблемного производителя, коллективная ответственность по проблемам с отходами, размер денежной гарантии производителя проблемных товаров, регистр проблемных товаров и другие вопросы”, — сказал Вакра. Он пояснил, что по мнению комиссии по окружающей среде сфера переработки отходов требует тщательного упорядочивания.

Новая версия Закона об отходах подготовлена в рамках реорганизации права в сфере окружающей среды и заменит Закон об отходах и Закон о таре. Одно из наиболее важных изменений для населения и предприятий по переработке отходов — формирование цен на вывоз бытовых отходов. Для того, чтобы мотивировать население активнее сортировать мусор, согласно новому порядку в счетах за вывоз мусора необходимо отдельно указывать стоимость по типам отсортированных отходов и смешанных отходов. Поскольку вывоз отсортированных отходов значительно дешевле, чем вывоз смешанных отходов, то при указании разницы в стоимости можно мотивировать клиентов, например, не выкидывать бумагу и упаковку в смешанные бытовые отходы.

Изменения будут внесены в порядок сбора и повторного использования старых шин, батареек и аккумуляторов, а также бытовых электроприборов. В дальнейшем их производители и поставщики будут обязаны присоединиться или заключить договор с организацией по ответственности производителя. До сих пор это делалось на добровольной основе.

На сегодняшнем заседании свои предложения представят Ekogaisma Eesti OÜ, MTÜ Eesti Elektroonikaromu, Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ и представители Торгово-промышленной палаты Эстонии.