05.06.2018, 07:59

Комиссия по окружающей среде Рийгикогу обсудит стратегию сворачивания сланцевой энергетики

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rus.delfi.ee
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Auvere elektrijaam 6.01.2014
Auvere elektrijaam 6.01.2014Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит вопросы, связанные с будущим сланцевой энергетики, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, использование сланца в Эстонии влечет за собой ряд экономических и экологических проблем, которые требуют скорейшего решения.

”Следует признать, что сланец оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду в Эстонии. Это отмечено и в экологическом докладе ОЭСР”, — сказал Вакра.

Он добавил, что необходимо принять конкретные меры и определить сроки выхода Эстонии из сланцевой энергетики. По его словам, во всем мире происходит переход на возобновляемые источники энергии. Пора и нам перейти от слов к делу.

Заместитель председателя комиссии Калле Паллинг подчеркнул, что сланцевый сектор — это важная отрасль экономики Эстонии. Необходимо тщательно продумывать решение связанных с ней проблем. Он сказал, что слово ”põxit” (от põlevkivi — сланец, эст., и exit — выход, анг.) в первую очередь напоминает термин ”брекзит”, которое у большинства людей ассоциируется с путаницей и неопределенностью. Мы точно не хотим сеять путаницу в собственной энергетической сфере.

Производство электроэнергии из сланца существенно сократится уже в ближайшие годы, так как устаревшее оборудование будет выведено из эксплуатации, а вместо прямого сжигания сланца электроэнергия будет производиться из остаточного газа, возникающего при производстве масла. Основой энергетической политики до сего момента служили диверсификация производственного портфеля и хорошие связи. Это подтверждает и выполнение целей по увеличению доли возобновляемой энергии.

Для того, чтобы соответствующая доля продолжила расти, в энергетическом секторе необходимо создать благоприятную экономическую среду. Это не удалось сделать при помощи Закона о рынке электроэнергии, который 8 лет находился в рассмотрении и затерялся в круговороте политических течений.

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Поводом к обсуждению в комиссии послужило инициированное коллективное обращение MTÜ Eesti Roheline Liikumine ”Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT”.

В обращении отмечается, что в течение десятилетий производство электроэнергии и жидкого топлива в Эстонии опиралось на сланец — наиболее загрязняющее ископаемое топливо. Получению электроэнергии подобным способом необходимо положить конец, если мы хотим обеспечить стабильное будущее и сохранить чистоту окружающей среды. Эстония должна принять широкое консенсусное политическое решение и поставить перед собой четкую цель — отказ от сланцевой энергетики. Для этого следует составить программу действий по выходу из сланцевой энергетики, включающую оценку связанных с выходом рисков, и т. н. стратегию PÕXIT для минимизации соответствующих рисков. Обращение подписали 1075 человек.

На обсуждение приглашены представители профильных учреждений и организаций.

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