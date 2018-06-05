Комиссия по окружающей среде Рийгикогу обсудит стратегию сворачивания сланцевой энергетики

Заместитель председателя комиссии Калле Паллинг подчеркнул, что сланцевый сектор — это важная отрасль экономики Эстонии. Необходимо тщательно продумывать решение связанных с ней проблем. Он сказал, что слово ”põxit” (от põlevkivi — сланец, эст., и exit — выход, анг.) в первую очередь напоминает термин ”брекзит”, которое у большинства людей ассоциируется с путаницей и неопределенностью. Мы точно не хотим сеять путаницу в собственной энергетической сфере.

Производство электроэнергии из сланца существенно сократится уже в ближайшие годы, так как устаревшее оборудование будет выведено из эксплуатации, а вместо прямого сжигания сланца электроэнергия будет производиться из остаточного газа, возникающего при производстве масла. Основой энергетической политики до сего момента служили диверсификация производственного портфеля и хорошие связи. Это подтверждает и выполнение целей по увеличению доли возобновляемой энергии.

Для того, чтобы соответствующая доля продолжила расти, в энергетическом секторе необходимо создать благоприятную экономическую среду. Это не удалось сделать при помощи Закона о рынке электроэнергии, который 8 лет находился в рассмотрении и затерялся в круговороте политических течений.

Поводом к обсуждению в комиссии послужило инициированное коллективное обращение MTÜ Eesti Roheline Liikumine ”Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT”.

В обращении отмечается, что в течение десятилетий производство электроэнергии и жидкого топлива в Эстонии опиралось на сланец — наиболее загрязняющее ископаемое топливо. Получению электроэнергии подобным способом необходимо положить конец, если мы хотим обеспечить стабильное будущее и сохранить чистоту окружающей среды. Эстония должна принять широкое консенсусное политическое решение и поставить перед собой четкую цель — отказ от сланцевой энергетики. Для этого следует составить программу действий по выходу из сланцевой энергетики, включающую оценку связанных с выходом рисков, и т. н. стратегию PÕXIT для минимизации соответствующих рисков. Обращение подписали 1075 человек.

На обсуждение приглашены представители профильных учреждений и организаций.