Комиссия по окружающей среде примет решение о звероводческих фермах

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде планирует рассмотреть инициированный 14 членами Рийгикогу проект закона о внесении изменений в Закон о защите животных и в Закон об охране природы (392 SE). Его цель — запретить содержание животных в клетках и их разведение исключительно с целью получения меха. Закон может вступить в силу с 1 января 2028 года.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, этот вопрос в течение длительного времени обсуждается как со сторонниками звероводческих ферм, так и с их противниками. ”За запрет звероводческих ферм в Эстонии собрано более 10000 подписей. С одной стороны, речь идет об экономических интересах, с другой — о защите животных и этике. В любом случае, это — историческое событие, потому что данный вопрос, вне зависимости от принятого комиссией решения, также будет представлен на голосование на пленарном заседании в мае”, — сказал Вакра. Он добавил, что при рассмотрении вопроса также важно учесть, как именно содержатся животные и как звероводческие фермы выполняют экологические требования.

В Эстонии для получения меха разводят шиншилл, кроликов, норок и лис. Всего в Эстонии содержится порядка 200 000 пушных зверей.

На заседание комиссии приглашены представители инициаторов проекта, а также представители некоммерческой организации по опеке животных ”Loomus”, звероводческих ферм, Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды.