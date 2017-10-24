Комиссия по окружающей среде: правила охоты на птиц необходимо уточнить

Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде обсуждает решение проблем, связанных с охотой на птиц.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, неприемлемо, что каждой осенью возникают одни и те же проблемы. Они связаны с тем, что на островах и западном побережье во время миграции птиц ведется неэтичная охота и процветает охотничий туризм.

”Комиссия считает, что общество охотников и землевладельцы должны договориться, кто за что отвечает. Что касается охоты на птиц, то наибольшая проблема — отсутствует конкретное лицо, которое можно привлечь к ответу, если правила охоты нарушаются. В исследованиях приводится информация о безрассудной и неэтичной деятельности организаторов охоты. Они используют возможности, прописанные в действующем законодательстве, но при этом пользуются запрещенными приманками и охотничьими снастями”, — сказал Вакра. Он добавил, что о проблеме известно на протяжении нескольких лет, но ситуация повторяется каждую осень. Это — неприемлемо и в связи с этим снова возникает вопрос, достаточны ли действующие ограничения на охоту на птиц и ответственность за их нарушение.

Комиссия будет искать решения вместе с представителями Эстонского орнитологического общества, Эстонского общества охотников, Департамента окружающей среды, Инспекции по окружающей среде и Министерства окружающей среды.