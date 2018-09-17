17.09.2018, 18:05

Комиссия по окружающей среде поддерживает создание национального парка Алутагузе

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rus.delfi.ee
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Alutaguse rahvuspark
Parim paik Alutaguse rahvuspargi vaatamiseks on Iisaku vastne 28 meetri kõrgune vaatetorn, kust avaneb selline vaade.Foto: Sven Arbet

Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде поддержала создание нового национального парка – национального парка Алутагузе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра пояснил, что идея создания национального парка возникла в сотрудничестве с волостями во время пересмотра программы развития Ида-Вирумаа. Парк должен поддержать развитие туризма в регионе.

”Национальный парк поможет создать в регионе единый комплекс природного и культурного наследия и связать существующие природоохранные зоны с достопримечательностями и памятниками”, — сказал Вакра. Он добавил, что запланированный парк состоит из нескольких несвязанных между собой частей: между уже существующими природоохранными зонами останутся регионы, которые не будут входить в территорию национального парка. Такая планировка охватывает все наиболее характерные и яркие для местной природы ландшафты. Вакра отметил высокую посещаемость существующих природоохранных зон в регионе, особенно в районе Куртнаских озер, Смольницы, Селисоо, Мурака и Агусалу. ”Это дает дополнительные обоснования для создания заповедной зоны именно в этом регионе”, — сказал Вакра. По его оценке, национальный парк как признанная на международном уровне марка повысит посещаемость и известность региона как в Эстонии, так и за рубежом. Это окажет положительное влияние и на регион в целом.

Национальный парк будет создан на базе существующих природоохранных объектов для защиты типичных и редких для Восточной Эстонии болотных, лесных и прибрежных ландшафтов и культурного наследия. Создаваемый национальный парк будет расположен на территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви и Тойла. В национальный парк Алутагузе войдут природоохранные зоны Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, находящиеся под охраной ландшафты в Куртна, Смольнице, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, находящееся под охраной верховье реки Наровы и природоохранная территория лесопарка Ийзаку. Общая площадь парка составит 43 568 гектаров.

Комиссия по окружающей среде решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об охране природы (676 SE) на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 26 сентября. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.

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