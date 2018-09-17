Комиссия по окружающей среде поддерживает создание национального парка Алутагузе

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра пояснил, что идея создания национального парка возникла в сотрудничестве с волостями во время пересмотра программы развития Ида-Вирумаа. Парк должен поддержать развитие туризма в регионе.

”Национальный парк поможет создать в регионе единый комплекс природного и культурного наследия и связать существующие природоохранные зоны с достопримечательностями и памятниками”, — сказал Вакра. Он добавил, что запланированный парк состоит из нескольких несвязанных между собой частей: между уже существующими природоохранными зонами останутся регионы, которые не будут входить в территорию национального парка. Такая планировка охватывает все наиболее характерные и яркие для местной природы ландшафты. Вакра отметил высокую посещаемость существующих природоохранных зон в регионе, особенно в районе Куртнаских озер, Смольницы, Селисоо, Мурака и Агусалу. ”Это дает дополнительные обоснования для создания заповедной зоны именно в этом регионе”, — сказал Вакра. По его оценке, национальный парк как признанная на международном уровне марка повысит посещаемость и известность региона как в Эстонии, так и за рубежом. Это окажет положительное влияние и на регион в целом.