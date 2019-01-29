29.01.2019, 15:51

Комиссия по окружающей среде поддерживает повторное использование старых шин


rus.delfi.ee
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Rehvid Raadi lennuväljal
Rehvid Raadi lennuväljalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде решила представить к проекту закона о внесении изменений в Закон о промышленных отходах (736 SE) предложение о поправке, которое позволило бы повторно использовать старые шины и предотвратить их дальнейшее попадание в окружающую среду, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, комиссия решила поддержать предложение Министерства окружающей среды о внесении в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество дополнения, согласно которому сланцевое топочное масло будет определяться как топливо, изготовленное из сланца, до 30 % массы которого могут составлять измельченные шины. Таким образом, в Закон о промышленных отходах было внесено изменение, призванное решить проблемы, связанные с переработкой и повторным использованием старых шин.

”Дополнения к закону позволят сократить использование сланца и в значительной мере решить проблему утилизации старых шин”, — сказал Вакра. Он подчеркнул, что важен каждый шаг, позволяющий сократить добычу сланца и мотивировать к повторному использованию старых шин, тысячи тонн которых в настоящий момент загрязняют окружающую среду. Вакра пояснил, что при применении измельченных шин в производстве сланцевого топочного масла выделяется в семь раз меньше пепла и производится в три-четыре раза больше масла. В Эстонии в местах скопления шин неоднократно случались пожары, приводившие к серьезным загрязнениям воздуха и почвы.

По словам заместителя председателя комиссии Калле Паллинга, в настоящий момент альтернативное решение этой многолетней проблемы отсутствует. ”Мы создадим возможность повторного использования старых шин. Скопление старых покрышек в Раади также останется лишь позорным инцидентом из прошлого. Эта мера позволит обеспечить стопроцентную переработку шин и предотвратить их попадание в окружающую среду”, — сказал Паллинг.

В настоящий момент, согласно определению, сланцевое топочное масло — это топливо, которое должно на 100 % производиться из сланца. Законом не предусматривается, что при производстве частично можно использовать и другие ресурсы. В случае использования измельченных шин для производства масла необходимо изменить определение продукта и рассматривать его как тяжелое топливо. В этом случае также изменятся действующие в его отношении требования и расходы. По оценке производителей, свойства сланцевого топочного масла существенно не изменятся.

Законопроект также призван изменить положения действующего закона и устранить противоречия с правом ЕС, на которые указала Европейская комиссия. Поправки носят в основном технический характер: будут уточнены формулировки, использована более однообразная система понятий, уточнены требования к представлению и обнародованию отчета о внеочередном экологическом контроле. Законопроект предполагает, что при тестировании и использовании находящейся в разработке техники лицо, выдавшее разрешение, может внести временные исключения в правила, чтобы избежать возможного загрязнения. Законопроект дает возможность в течение девяти месяцев применить требования о внедрении соответствующих мер безопасности. Это упростит тестирование и использование находящейся в разработке техники.

Комиссия по окружающей среде решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о промышленных отходах (736 SE) пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 13 февраля. Комиссия предложила закончить второе чтение.

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