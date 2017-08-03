Комиссия по окружающей среде обсудит ограничение интенсивного использования пестицидов

Сегодня, в связи с гибелью пчел и интенсивным использованием пестицидов, комиссия по окружающей среде обсудит обращение организаций эстонских пчеловодов, в котором требуется прекратить использование пестицидов, содержащих неоникотиноиды и глифосаты, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра выразил сожаление, что несмотря на многократные замечания необоснованное и интенсивное использование пестицидов продолжается.

”Это — неприемлемая практика, которая наносит ущерб окружающей среде и экономический ущерб пчеловодам, — сказал Вакра. — Мы должны обсудить, как ограничить интенсивное и необоснованное использование пестицидов. Необходимо обсудить, нужно ли, наряду с ужесточением ограничений и возмещением ущерба пчеловодам, применять наказания в отношении нарушителей”.

Вакра призвал фермеров осознавать последствия своих действий и ответственно подходить к использованию пестицидов. ”Нынешняя ситуация очень печальная. Погибли тысячи пчел. Поэтому мы считаем нужным обсудить в комиссии по окружающей среде, как лучше урегулировать эту сферу”, — заявил Вакра.

Эстонские организации пчеловодов ссылаются в своем обращении на данные Департамента статистики, согласно которым сейчас в Эстонии более 43 000 пчелиных семей. Гибель 9000–15 000 пчелиных семей означает для пчеловодов ущерб в размере 2–3 миллионов евро в год.

Пчеловоды требуют быстрого применения нового Закона об охране растений и проистекающего из него регламента об использовании пестицидов, а также создания независимого совета по делам пчеловодства при Министерстве по делам сельской жизни и проведения регулярных анализов содержания остатков пестицидов и гербицидов в продаваемых в магазинах продуктах питания.

Заседание начнется в 10:00. В заседании примут участие представители Союза пчеловодов Эстонии, Объединения профессиональных пчеловодов Эстонии, Объединения производителей меда Эстонии, Эстонского общества селекционеров по разведению пчел, Министерства по делам сельской жизни, Министерства окружающей среды, Департамента сельского хозяйства и Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии. Комиссия по окружающей среде также обсуждала эту тему в марте 2016 года.