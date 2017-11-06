Комиссия по окружающей среде анализирует выполнение программы развития лесного хозяйства

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит программу развития лесного хозяйства Эстонии до 2020 года, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, при анализе отчета о выполнении программы развития лесного хозяйства за последние пять лет в первую очередь будет проведена сбалансированная и продуманная оценка проделанной работы.

”Политика в сфере лесного хозяйства не должна исходить исключительно из экономических целей и объемов вырубки. Необходимо также учитывать экологию и социальные ценности. Леса Эстонии — часть нас, нашей истории и идентичности”, — сказал Вакра. Он отметил, что почти половиной лесов Эстонии управляет государство через Центр управления государственными лесами. ”Следует понимать, что владельцами этих лесов являются все граждане Эстонии. У всех нас есть не только право, но и обязанность принимать участие в обсуждении их будущего”, — подчеркнул Вакра.

Сегодня на заседании комиссия по окружающей среде получит обзор выполнения целей, установленных в программе развития лесного хозяйства до 2020 года. Это позволит обеспечить стабильное управление лесами и сохранить жизнеспособность лесов, учитывая не только производительность, но и видовое разнообразие и защиту природы.

Площадь лесов Эстонии и лесные ресурсы увеличивались в течение десятилетий. Учитывая объемы вырубки, с 2008 по 2016 год лесные ресурсы страны выросли на 10%. Под строгую охрану взято 12% лесных территорий. Это должно помочь сохранить и расширить видовое разнообразие во всех типах лесов Эстонии, в т.ч. и в рамени и сурамене. В общей сложности 24,6% — почти четверть — лесов Эстонии в той или иной степени находится под охраной.

Инвестиции в обновление лесов, согласно данным, по-прежнему в основном делает государство на принадлежащих ему территориях. Интерес и информированность частных владельцев значительно ниже. В дальнейшем это может означать, что частные леса будут обновляться естественным путем и станут преимущественно лиственными, а потребительская ценность снизится.

Проанализировать отчет о выполнении программы развития лесного хозяйства до 2020 года приглашены министр окружающей среды Сийм Кийслер, вице-канцлер Министерства окружающей среды Марку Ламп и председатель правления Центра управления государственными лесами Айгар Каллас.