Комиссия по культуре приступила к обсуждению профессионального образования

Сегодня комиссия Рийгикогу по культуре вместе с заинтересованными сторонами обсудила ситуацию в области системы профессиональных школ, чтобы подготовить обсуждение профессионального образования в качестве вопроса государственной важности на пленарном заседании Рийгикогу.

”В ходе обсуждений комиссия по культуре хочет выявить самые острые проблемы профессионального образования и инициировать их обсуждение на пленарном заседании Рийгикогу, чтобы найти решения”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

”Во многих областях уровень эстонского профессионального образования высок. Например, у нас качественные здания, так как было сделано довольно много инвестиций. И все же нас заботит вопрос, как не отстать от постоянно меняющегося мира и обеспечить стабильное развитие школ, а также должный уровень учебной работы, — пояснил Муст. — Здесь важная роль у самих профессиональных школ, а также у государства, предпринимателей и местных самоуправлений. Мы будем обсуждать, каким образом они могут внести свой вклад”.

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По словам члена комиссии по культуре Кристы Ару, предприниматели нуждаются в специалистах 21 века. ”Если люди, получившие у нас профессиональное образование, не соответствуют уровню, то это вызывает негодование. Поскольку эта проблема связана не только с профессиональным образованием, необходимо пересмотреть всю систему образования, — заявила Ару. — Также следует задуматься, нуждаемся ли мы в обязательном среднем образовании, за которым следует профессиональное или академическое образование”, — добавила Ару.

Представитель Эстонского союза работников образования отметил, что проблемой является низкая зарплата учителей профессиональных школ. Эту проблему возможно решить при помощи коллективного договора. Среди проблемных вопросов также поиск новых учителей, оплата труда руководителей групп, размер учебных групп и растущая в профессиональных школах потребность в опорных специалистах.

Представитель Эстонского объединения по развитию профессионального образования выразил обеспокоенность тем, что в политике образования профессиональное образование остается в тени высшего и общего образования. В школах профессионального образования учится порядка 24 000 учеников и складывается впечатление, что эта сфера рассматривается как маловажная. В то же время, 30 000 людей не имеют профессии. Их можно было бы направить в профессиональные школы.

В Эстонии 38 школ профессионального образования. 26 из них — государственные профессиональные школы, три — муниципальные профессиональные школы, пять — прикладные высшие учебные заведения и четыре — частные профессиональные школы.

В будущем комиссия по культуре планирует обсудить с заинтересованными группами тему учеников профессиональных школ, в том числе учебу учеников с особыми потребностями в профессиональных школах, сотрудничество между профессиональными школами и предпринимателями, систему OSKA, исследования и ожидания предпринимателей по отношению к профессиональному образованию.

В заседании участвовали представители Министерства образования и науки, Таллиннского университета, Тартуского университета, Эстонского союза работников образования и Эстонского объединения по развитию профессионального образования.