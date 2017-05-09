Комиссия по культуре посетит Раквереское профессиональное училище

Сегодня комиссия Рийгикогу по культуре посетит Раквереское профессиональное училище, чтобы ознакомиться с организацией обучения и обсудить сотрудничество с предпринимателями по проведению практики и принятию на работу учеников профессиональных школ.

”Комиссия по культуре готовится к обсуждению профессионального образования в качестве вопроса государственной важности. Обсуждение состоится в Рийгикогу 18 мая. Поэтому, на наш взгляд, важно на месте ознакомиться с практическими вопросами и проблемами, которые следует решить в профессиональных школах”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

По оценке члена комиссии по культуре Кристы Ару, профессиональные школы имеют в своем распоряжении качественное оборудование и здания, но государство должно лучше использовать созданными условиями. ”Профессиональное образование не соответствует нуждам реальной жизни, так как порожденная нами бюрократия не позволяет быстро реагировать на изменения. Мы должны больше доверять предпринимателям и работодателям, соответствовать их ожиданиям”, — сказала Ару и добавила, что профессиональное образование необходимо ценить и признавать в равной степени с образованием на уровне гимназии.

В Эстонии работает 33 профессиональных учебных заведения. 26 из них — государственные школы, 4 — частные школы и 3 — школы местного самоуправления. Профессиональное образование получают порядка 25 000 учеников.

Сегодня в 16:00 комиссия по культуре встретится с директором Раквереского профессионального училища Куно Рооба и представителями Эстонского объединения по развитию профессионального образования, а также с представителями предприятий Top Marine OÜ и Jeld-Wen Eesti AS.