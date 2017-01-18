Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре поддержала законопроект, который создаст дополнительную систему пособий для образования по интересам и кружков по интересам для молодежи. На эти цели из государственного бюджета с сентября этого года волостям и городам будет выделено 6 миллионов евро. Со следующего года — 15 миллионов евро в год.

”Цель дополнительных государственных пособий — повысить доступность образования по интересам и кружков по интересам для детей и подростков в возрасте 7–19 лет, а также предложить более разнообразные формы участия. Основные поддерживаемые сферы: культура, спорт, естественные и точные науки и технологии”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

Согласно законопроекту, для расчета дополнительных средств, выделяемых волостям и городам, за основу будут браться разные факторы. Например, число детей и подростков; число детей с ограниченными возможностями; число детей и подростков в возрасте 7–19 лет, проживающих в нуждающихся семьях; финансовые возможности единицы местного самоуправления; доступность образования по интересам и занятий в кружках по интересам в этом регионе.

По словам заместителя председателя комиссии по культуре Лайне Рандъярв, радует, что инициированная годы тому назад идея финансирования кружков по интересам с целью поддержать занятия хобби среди молодежи была принята предыдущим правительством и воплощается в жизнь благодаря деятельности нынешнего. ”Цель законопроекта — повысить число детей, занимающихся в кружках по интересам. Поэтому очень важно повысить доступность кружков по всей Эстонии”, — сказала Рандъярв.

Согласно законопроекту, самоуправления для использования пособий должны разработать документ, в котором будет указано число детей и подростков, получающих образование по интересам и участвующих в кружках по интересам, возможности участия в этой деятельности, проблемные места и деятельность по устранению проблем. Один раз в год необходимо будет представлять обзор выполнения данного документа государству. Задачей Эстонского центра молодежной работы станет консультирование местных самоуправлений по вопросам планирования и реализации образования по интересам и деятельности по интересам.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о работе с молодежью, Закон Эстонской Республики об образовании и в Закон о школах по интересам (341 SE) комиссии по культуре представили министр образования и науки Майлис Репс и министр культуры Индрек Саар.

Комиссия по культуре решила направить законопроект пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 8 февраля.