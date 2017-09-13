Комиссия по культуре ознакомилась с аудитом сделок Эстонского национального музея

Во вторник, 12 сентября, комиссия Рийгикогу по культуре ознакомилась с результатами аудита сделок и анализа процессов Эстонского национального музея, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Ааду Муст сказал, что комиссия по культуре сочла важным выслушать результаты аудита и позиции министерства. ”На фоне похвальной работы Эстонского национального музея в аудите приводятся предложения, которые могут помочь в организации основной деятельности музея”, — пояснил Муст.

Канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене отметил, что в начале следующего года Министерство культуры проведет дополнительный аудит, чтобы оценить работу музея за весь 2017 год.

Комиссия планирует вновь рассмотреть этот вопрос после того, как министерство проведет дополнительный аудит.

Помимо канцлера Министерства культуры Пааво Ныгене в заседании также участвовали вице-канцлер Тарви Ситс, руководитель отдела внутреннего аудита Пирет Нурметалу и проводивший аудит аудитор Сийри Антсмяэ.