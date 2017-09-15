Комиссия по культуре обсудит в Финляндии сотрудничество в связи со столетием независимости

Сегодня члены комиссии Рийгикогу по культуре находятся с визитом в Хельсинки. Там они обсудят деятельность Финско-эстонского фонда культуры и празднование столетия независимости Финляндии и Эстонии, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”У нас с финскими коллегами очень тесное и плодотворное сотрудничество во многих сферах, как в двустороннем порядке, так и в рамках Балтийской ассамблеи и Парламентской конференции стран Балтийского моря”, — сказал председатель комиссии Ааду Муст. Он отметил, что другие комиссии Рийгикогу также поддерживают тесные связи с Финляндией. По словам Муста, в ходе предыдущих визитов комиссия по культуре тщательно ознакомилась с финской системой образования. Вопросы, связанные с образованием, будут обсуждаться и во время этого визита.

Члены комиссии посетят посольство Эстонии, где они встретятся с послом Маргусом Лайдре. В парламенте Финляндии депутаты встретятся с коллегами из комиссии по образованию и культуре. Помимо этого парламентарии встретятся с представителями Министерства образования и культуры Финляндии, а также посетят Дом Эстонии и Общество Тугласа.