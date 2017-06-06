Комиссия по культуре обсудит повышение качества педагогического образования

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по культуре обсудит состояние педагогического образования, опираясь на оценку качества, данную международной комиссией, и на мнения экспертов университетов, передает пресс-служба парламента.

”Оценка международной комиссии дает нам уверенность, что программы обучения педагогов учитывают современные международные направления развития и потребности эстонского общества. В то же время, опасения вызывают слабая научная база и незначительная доля научных разработок в нагрузке преподавателей в вузах”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

По оценке члена комиссии по культуре Кристы Ару, необходимо повысить престижность профессии учителя. Способствовать этому должно общество в целом. ”На педагогические специальности поступает мало студентов. Молодежь не хочет становиться учителями, хотя это — одна из самых прекрасных и ответственных работ в мире. Университеты могли бы обучать учителей лучше, если бы профессия была популярной. В Эстонии обучение на педагога могло бы быть инновационным. Например, отдельно можно было бы начать готовить преподавателей для профессиональных школ”, — сказала Ару.

Эстонское агентство качества высшего и профессионального образования провело оценку качества образовательных программ по педагогическим специальностям. В его рамках международная комиссия в марте этого года дала оценку 21 учебной программе Тартуского университета и 25 программам Таллиннского университета (профессиональная подготовка учителей и педагогические программы, дающие степень бакалавра и магистра).

В качестве положительных моментов международная комиссия отметила гибкость программ в части организации обучения, использование современных методов обучения и очень хорошую организацию практики. Также, программы разрабатываются в тесном сотрудничестве с учителями, школами и работодателями. То же самое было сказано и в отношении процесса обучения.

В качестве проблемных мест были отмечены низкое число учащихся, высокий процент отчисленных студентов, низкая международная мобильность студентов и незначительная доля научных разработок в нагрузке преподавателей в вузах. Аудиторная нагрузка зачастую не позволяет преподавателям в вузах предоставлять студентам индивидуальные отзывы на их работы.

На заседании с докладами выступят председатель правления Союза учителей Эстонии Маргит Тимаков, руководитель по оцениванию Эстонского агентства качества высшего и профессионального образования Хиллар Бауман, проректор по вопросам инновации образования Таллиннского университета Эрика Лёфстрём, продекан по учебной части в сфере социальных наук Тартуского университета Маргус Педасте и руководитель отдела по делам учителей Министерства образования и науки Кристи Микивер.

Открытое заседание начнется в конференц-зале в 14:00. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Запись можно позже посмотреть по ссылке.