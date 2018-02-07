Комиссия по культуре: необходимо восстановить Батарейную морскую крепость

Комиссия Рийгикогу по культуре ответила на обращение по Батарейной морской крепости. Члены комиссии отметили, что это имеющее культурную ценность здание должно быть сохранено. Оно должно иметь несколько функций и быть максимально доступным для общественности, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Ааду Муста, в ответе на обращение отмечается, что Батарейная морская крепость — это крупное здание, имеющее свои особенности. Для того, чтобы привести его в порядок, требуются большие вложения и комплексный план.

”Планируя ремонт здания, не следует исключать возможность привлечения частного капитала из опасения, что, находясь в частной собственности, Батарейная морская крепость будет закрыта для общественности или останется в запущении. Привлекая частный капитал, государство обязано исключить подобные риски”, — сказал Муст. Он добавил, в данном случае важнее не форма собственности здания, а подход, позволяющий сохранить культурное наследие.

Рийгикогу было представлено коллективное обращение, авторы которого хотят остановить процесс продажи Батарейной морской крепости. По словам авторов обращения, реконструкция крепости могла бы быть проведена в рамках сотрудничества между государством, городом, соответствующими экспертами, частным сектором и гражданскими объединениями при содействии фондов Европейского союза. Согласно их предложению, здание должно оставаться в общественном пользовании под руководством гражданских объединений.

22 января комиссия по культуре провела открытое заседание, посвященное сохранению и развитию Батарейной морской крепости. В ходе заседания комиссия выслушала мнения авторов обращения и представителей Министерства культуры, Департамента охраны памятников истории и культуры, Министерства финансов, AS Riigi Kinnisvara и властей Таллинна.

Участники заседания пришли к единому мнению, что необходимо привести Батарейную морскую крепость в порядок и, таким образом, сохранить важный памятник культуры Эстонии. На заседании было высказано мнение, что реконструированная крепость могла бы выполнять различные функции. Помимо прочего, в ней могли бы располагаться и мемориальные объекты.