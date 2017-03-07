Комиссия по культуре назначит новых экспертов в совет ERR

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре решила приступить к подготовке по назначению новых экспертов в совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR). Срок представления кандидатур — 30 марта.

”7 мая этого года истекают полномочия трех экспертов, которые являются членами совета ERR. Поэтому комиссия по культуре преступила к подготовке по назначению новых членов. Мы придерживаемся мнения совета ERR, согласно которому экспертов нужно назначить из числа специалистов по традиционной прессе, электронной прессе, финансам и общественной роли телерадиовещательной корпорации”, — сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст.

В совет ERR входят один представитель от каждой фракции Рийгикогу до истечения полномочий созыва Рийгикогу и четыре эксперта, работающих в сфере деятельности Национального телерадиовещания. Полномочия экспертов действительны в течение пяти лет.

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7 мая истекут полномочия членов совета ERR Марта Луйка, Райна Таммела и Агу Ууделеппа.

Полномочия эксперта по новой прессе Пилле Пруулманн-Венгерфельдт действительны до 2020 г.

Членов совета ERR назначает Рийгикогу по предложению комиссии по культуре.