Комиссия по культуре направила проект закона об основной школе и гимназии на второе чтение

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре решила направить законопроект по изменению организации обучения учеников с особыми образовательными нуждами на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу. На второе чтение комиссия также направила законопроект о внесении изменений в Закон о частных школах.

По словам председателя комиссии Ааду Муста, оба законопроекта прошли тщательное обсуждение. Большое значение также имело и информирование населения. ”У страха, что с нового года дети с особыми образовательными нуждами начнут учиться в обычных школах, нет никаких оснований. Принятие закона продолжит упорядочивать школьную сеть, и попасть к опорным специалистам станет проще”, — сказал Муст.

Заместитель председателя комиссии Лайне Рандъярв признала, что опорных специалистов в наших школах недостаточно и их зарплаты — слишком низкие. ”Законопроект дает местным самоуправлениям дополнительные средства на оплату опорных услуг, но зарплаты не должны оставаться на установленном в настоящий момент уровне. Для того, чтобы опорные услуги стали доступнее, а организация учебы — более гибкой, необходимо уделять гораздо больше внимания подготовке этих специалистов. Необходимо больше ценить их работу и понимать, насколько она сложная”, — сказала Рандъярв.

Согласно законопроекту, организация основного образования для учеников с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в помощи, станет задачей местного самоуправления. При организации учебы за основу по-прежнему будет браться принцип вовлекающего образования. Государство продолжит содержать школы для детей с особыми потребностями, но договорится с единицами местного самоуправления о возможной передаче ответственности.

Законопроект повысит пособие опорным специалистам, чтобы сделать опорные услуги для детей более доступными. Согласно законопроекту, в школе должны быть доступны по меньшей мере услуги специального педагога, логопеда, психолога и социального педагога. По рекомендации внешкольных консультантов и при согласии родителя школа может оказывать ученикам усиленные или специальные опорные услуги. Школа имеет право соответствующим образом организовывать учебный процесс. Для этого предусмотрены соответствующие накладные расходы.

Законопроект также предусматривает регулирование выплаты государственных образовательных стипендий и премий для работников учебных учреждений.

Комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и, в связи с этим, в другие законы (519 SE) пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 19 декабря.

На второе чтение комиссия также направила проект закона о внесении изменений в Закон о частных школах (520 SE). Согласно законопроекту, частные школы, отвечающие требованиям, с момента вступления закона в силу смогут ходатайствовать о государственных пособиях на покрытие накладных расходов. Основа расчета пособий — количество учеников по состоянию на 10 ноября и средние накладные расходы на ученика в общеобразовательной школе на территории самоуправления.

Согласно законопроекту, частная школа может ходатайствовать о пособии на покрытие накладных расходов, если школа проработала не менее четырех лет и выполнила следующие условия: школа получила бессрочное разрешение на деятельность по крайней мере в одной школьной ступени; в школе нет платы за обучение или же плата за обучение одного ученика в месяц не превышает 25% от минимальной ставки заработной платы; прибыль, полученная со школы, направляется на развитие образования и воспитательной деятельности, в т.ч. на развитие учебной среды; бюджет и расходы школы на образование являются публичными; у школы нет налоговых задолженностей или же на их выплату дана рассрочка, и разрешение выдать пособие на накладные расходы дало местное самоуправление, на территории которого находится школа. Согласно законопроекту, в обоснованных случаях Министерство образования и науки имеет право выдать пособие и в случае, если местное самоуправление не дало свое разрешение.

Второе чтение законопроекта пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 20 декабря.