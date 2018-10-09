Комиссия по культуре: Дома эстонского языка успешно стартовали

Сегодня на заседании комиссии Рийгикогу по культуре был представлен обзор деятельности Домов эстонского языка, которые начали свою работу осенью, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что проект стартовал успешно. ”Приятно наблюдать сотрудничество между различными ведомствами — местными самоуправлениями, университетами, целевым фондом Innove, Кассой по безработице и представителями гражданского общества, — сказал Муст. — Теперь необходимо предоставить Домам эстонского языка возможность действовать самостоятельно, чтобы они могли продолжить начатое, спланировать свою деятельность и запустить работу в командах”.
Член комиссии Криста Ару отметила, что учреждения культуры в течение многих лет также предлагали курсы разговорного эстонского языка. Она подчеркнула, что важно сотрудничать и с ними. По ее словам, необходимо четко определить сферу компетенции домов эстонского языка и их аудиторию.
Член комиссии Виктория Ладынская-Кубитс сказала, что речь идет о крупном государственном проекте. Его цель — подчеркнуть обучение эстонскому языку как один из приоритетов государства. ”Важно, чтобы проект продолжил функционировать и после смены правительства”, — отметила Ладынская-Кубитс. По ее словам, впоследствии также следует оценить успешность проекта.
Участники заседания отметили, что количество мест обучения эстонскому языку и ожидания в отношении Домов эстонского языка увеличились. Это в особенности касается Нарвы. Также было отмечено, что в домах прошли две сессии обучения для работающих преподавателей эстонского языка. В настоящий момент уже идут курсы и действуют лингвистические кафе. Учителя и организаторы проекта планируют дальнейшую деятельность. В качестве инновационного аспекта было выделено сотрудничество с работодателями. Оно нацелено на поиск необходимых и подходящих для их сотрудников решений по обучению языку.
В заседании приняли участие руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, руководитель Нарвского дома эстонского языка Алена Кордончук, руководитель Таллиннского дома эстонского языка Ольга Селищева, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман, главный эксперт отдела языка Министерства образования и науки Рийна Коолмейстер, старший научный сотрудник Тартуского университета по дидактике эстонского языка как иностранного Маре Китсник и советник Таллинской городской управы Аурика Меймре.