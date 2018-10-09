Комиссия по культуре: Дома эстонского языка успешно стартовали

Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что проект стартовал успешно. ”Приятно наблюдать сотрудничество между различными ведомствами — местными самоуправлениями, университетами, целевым фондом Innove, Кассой по безработице и представителями гражданского общества, — сказал Муст. — Теперь необходимо предоставить Домам эстонского языка возможность действовать самостоятельно, чтобы они могли продолжить начатое, спланировать свою деятельность и запустить работу в командах”.

Член комиссии Криста Ару отметила, что учреждения культуры в течение многих лет также предлагали курсы разговорного эстонского языка. Она подчеркнула, что важно сотрудничать и с ними. По ее словам, необходимо четко определить сферу компетенции домов эстонского языка и их аудиторию.

Член комиссии Виктория Ладынская-Кубитс сказала, что речь идет о крупном государственном проекте. Его цель — подчеркнуть обучение эстонскому языку как один из приоритетов государства. ”Важно, чтобы проект продолжил функционировать и после смены правительства”, — отметила Ладынская-Кубитс. По ее словам, впоследствии также следует оценить успешность проекта.