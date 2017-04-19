Комиссия по иностранным делам поддерживает развитие заграничной службы

Вчера на заседании комиссия по иностранным делам заслушала представленный министром иностранных дел Свеном Миксером обзор приоритетов развития заграничной службы и поддержала план министра по поиску соответствующих возможностей

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что внешняя политика стоит на передовой безопасности Эстонии. Укрепление заграничной службы позволит укрепить и безопасность и конкурентоспособность Эстонской Республики на международном уровне.

В то же время, он признал, что при развитии заграничной службы необходимо учитывать и внешнеэкономическую политику и оказание предприятиям Эстонии поддержки при освоении новых рынков.

«Также следует проанализировать, не устарел ли Закон о заграничной службе и не пора ли пересмотреть систему, потому что дипломатией занимаются люди и в них необходимо инвестировать», – добавил Михкельсон.

В связи с уменьшением числа сотрудников в правительственном секторе Министерство иностранных дел в течение последних лет также было вынуждено предпринимать определенные меры, в том числе сократить число посольств и сократить расходы в Таллинне. В то же время, необходимы определенные средства, чтобы система работала эффективно как в сфере консульских услуг, так и в экономической и политической сферах.

В качестве одного из приоритетов укрепления заграничной службы Министр иностранных дел привел повышение зарплат и укрепление посольств в свете сложившейся ситуации в сфере безопасности. Он добавил, что все приоритеты за один год не достичь, но правительственная коалиция решила укрепить заграничную службу и работает в этом направлении.

Укрепление заграничной службы – часть обсуждения стратегии государственного бюджета.