Комиссия по иностранным делам ознакомится с ситуацией в Восточной Украине

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, визит комиссии среди прочего связан с предстоящими выборами президента и парламента Украины. ”Предвыборный период начался. Сейчас важно следить за развитием событий в важном для нас государстве восточного партнерства, — сказал Михкельсон. — Необходимо поддержать внимание международной общественности к внутриполитической ситуации на Украине и вооруженному конфликту в Восточной Украине”.

Выборы президента в стране пройдут в марте следующего года. Выборы в парламент пройдут в октябре.

Михкельсон в качестве положительного аспекта отметил сложившийся в Европе консенсус в вопросах продления санкций против России, равно как и мнение, что санкции нельзя смягчать до полного выполнения Минских соглашений.

По словам члена комиссии Барби Пильвре, для будущего Украины крайне важно продолжить реформы и после выборов. ”Эстония поддерживает Украину в проведении реформ, демократической реструктуризации государственных структур, развитии электронного управления и прямой демократии, — перечислила Пильвре. — Мы помогаем провести реформу образования и поддерживаем предпринимательскую среду”.

Она отметила, что ранее Эстония предоставляла прямую гуманитарную помощь. Теперь же усилия направлены на сотрудничество в сфере развития. В год Эстония предоставляет Украине 2,7 миллиона евро на помощь в развитии.