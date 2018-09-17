17.09.2018, 17:30

Комиссия по иностранным делам ознакомится с ситуацией в Восточной Украине

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rus.delfi.ee
EST
Mart Laari mälestusteraamat I osa, Pööre
Marko MihkelsonFoto: Karli Saul

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и члены комиссии Барби Пильвре и Хенн Пыллуаас до четверга пребывают с визитом на Украине, где планируют посетить контрольную полосу в Восточной Украине и встретиться с коллегами из украинского парламента, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, визит комиссии среди прочего связан с предстоящими выборами президента и парламента Украины. ”Предвыборный период начался. Сейчас важно следить за развитием событий в важном для нас государстве восточного партнерства, — сказал Михкельсон. — Необходимо поддержать внимание международной общественности к внутриполитической ситуации на Украине и вооруженному конфликту в Восточной Украине”.

Выборы президента в стране пройдут в марте следующего года. Выборы в парламент пройдут в октябре.

Михкельсон в качестве положительного аспекта отметил сложившийся в Европе консенсус в вопросах продления санкций против России, равно как и мнение, что санкции нельзя смягчать до полного выполнения Минских соглашений.

По словам члена комиссии Барби Пильвре, для будущего Украины крайне важно продолжить реформы и после выборов. ”Эстония поддерживает Украину в проведении реформ, демократической реструктуризации государственных структур, развитии электронного управления и прямой демократии, — перечислила Пильвре. — Мы помогаем провести реформу образования и поддерживаем предпринимательскую среду”.

Она отметила, что ранее Эстония предоставляла прямую гуманитарную помощь. Теперь же усилия направлены на сотрудничество в сфере развития. В год Эстония предоставляет Украине 2,7 миллиона евро на помощь в развитии.

Визит комиссии начнется в расположенном в Восточной Украине Святогорске. Сегодня пройдет визит на контрольную полосу в Майорске, после чего комиссия направится в Краматорск.

По словам члена комиссии Хенна Пыллуааса, ситуация в Восточной Украине все еще вызывает опасения, так как даже несмотря на малую интенсивность конфликта войска Украины практически каждый день несут потери. В среднем в неделю погибает или получает ранения около десяти украинских военных. На настоящий момент погибло порядка 3400 человек, ранено — порядка 11 000.

”Агрессии России, оккупации чужой территории и нарушению международного права нет никакого оправдания, и с этим нельзя мириться”, — сказал Пыллуаас.

Визит продолжится во вторник в Красногоровке. В среду и четверг пройдут встречи в Киеве.

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