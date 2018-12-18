Комиссия по иностранным делам обсудила проект о препятствии вмешательству в выборы

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам и составитель рапорта Кейт Пентус-Розиманнус расценила вмешательство в выборы извне как атаку на права граждан свободно выбирать своих представителей и решать, по какому пути будет в дальнейшем развиваться их государство.

”Влияние иностранных агентов на выборы и формирование предпочтений стало оружием, которое используется для дискредитации правления конкретных государств и демократического режима правления, для создания общей атмосферы недоверия, эскалации напряжения и усугубления разобщенности общества”, — сказала Пентус-Розиманнус.

”В следующем году в Эстонии выборы пройдут дважды. Зная о случаях вмешательства в выборы в других государствах, было бы опасно думать, что Эстония — единственное государство в Европе, где подобного произойти не может”, — сказала она. По ее словам, правильным решением было бы серьезно отнестись к этой угрозе и быть готовыми дать отпор.

Пентус-Розиманнус отметила, что с технической точки зрения Эстония хорошо подготовлена к защите системы выборов, но вмешательство вовсе не означает, что кто-то физически или электронным путем попытается изменить результаты голосования.